Ex-membros do grupo Boko Haram regressam aos Camarões e entregam-se às autoridades

Quase 200 camaroneses que pertenciam ao grupo 'jihadista' nigeriano Boko Haram regressaram ao seu país e entregaram-se às autoridades locais, depois de se afastarem da organização, anunciou nesta quinta-feira o Governo dos Camarões. No total, 187 'ex-jiadistas' oriundos de Mayo-Sava, no norte dos Camarões, entregaram-se às autoridades, segundo o governador da província, Midjiyawa Bakari.

Depois de se renderem às autoridades das cidades de Kolofata e Meme, estes foram integrados num programa para os reintegrarem na sociedade, acrescentou o líder local, citado pela agência France-Presse. De acordo com Bakari, os ex-membros do grupo foram levados na quarta-feira para uma base da Força-Tarefa Conjunta Multinacional, uma força anti-Boko Haram que reúne soldados do Chade, Camarões, Níger e Nigéria.

"Eles não representam qualquer perigo ou risco - pelo contrário, tudo será preparado para eles sejam reintegrados, desenvolvam o seu sentido de patriotismo e de dever público", acrescentou o governador. Este programa de reinserção já abrangeu cerca de mil 'ex-jiadistas', incluindo crianças com menos de 15 anos.

Depois de uma avaliação para assegurar que tinham, de facto, abandonado o grupo, os ex-militantes foram levados para Mowoure, onde lhes serão atribuídos terrenos agrícolas para se sustentarem. O Boko Haram, formado há perto de 10 anos, teve, inicialmente, o seu principal foco de atividade na Nigéria, alcançando depois países vizinhos, como o Níger e os Camarões.

Os seus ataques provocaram mais de 27.000 mortos e cerca de 1,8 milhões de deslocados.