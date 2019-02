Estratégia de Theresa May para o Brexit volta a ser derrotada na Câmara dos Comuns

Era um voto simbólico em grande medida, mas nem por isso deixa de mostrar as divisões que há entre os deputados da Câmara dos Comuns britânica. O governo de Theresa May tinha marcado para esta quinta-feira mais um debate sobre a estratégia para o Brexit, que culminou no voto de uma moção que essencialmente pedia à Câmara para "reiterar o seu apoio à abordagem à saída do Reino Unido da União Europeia expresso por esta Câmara a 29 de janeiro de 2019".

A moção dos trabalhistas para que se realizasse um novo voto ao acordo foi também rejeitada tal como o foi a dos nacionalistas escoceses, que pediam uma "pausa" de três meses a todo este processo.

A deputada conservadora Anna Soubry acabou por retirar da mesa a sua moção, que pedia ao governo que publicasse todo o material que já existe sobre o potencial impacto do Brexit. Mas isso só aconteceu porque o governo concordou em publicar esses documentos, sem ter que ser a isso obrigado através de um voto.