Elas suplicaram mas acabaram mortas num quarto trancado pela polícia. A tragédia do centro de acolhimento na Guatemala

Fugir era um objetivo para muitos dos adolescentes, rapazes e raparigas, que viviam em Hogar Seguro de la Virgen de Asuncion, um centro de acolhimento para jovens na cidade de San José Pinula, a cerca de uma vintena de quilómetros da Cidade de Guatemala, capital do país com o mesmo nome. E foi isso que alguns tentaram fazer em março de 2017.

Escalaram os muros do edifício, saltaram para uma ravina, alguns deles afundando-se e aleijando-se. Não desistiram, nenhum desistiu. Continuaram em passo rápido, alcançaram as margens de um riacho, dispersaram-se aí, nadando em diferentes direções para confundir os guardas que já corriam no seu encalço, mas acabaram cercados e devolvidos ao sítio, um inferno para muitos deles.

Rapazes para um lado, raparigas para o outro, eram 56 e foram fechadas num quarto com cerca de 45 metros quadrados. Deram-lhes colchões para dormir, colchões de espuma de poliestireno, um material altamente inflamável, mas não lhes deram mais nada, nem toalhas para se limparem, nem lençóis ou mantas. Não tinham com que se cobrir e nada podiam fazer para o frio afrouxar. Mais importante do que isso, não havia casa de banho.

Queixaram-se às agentes da polícia que estavam a vigiá-las no exterior do quarto mas não tiveram resposta. A dado momento, uma das adolescentes decidiu incendiar um colchão como forma de chamar a atenção, mas nem isso resultou. O fogo alastrou-se pelo quarto e as agentes da polícias esperaram nove minutos até introduzirem as chaves na fechadura da porta, despejar água sobre a maçaneta, que por aquela altura já queimava as mãos, rodá-la e entrar finalmente na divisão em chamas. Tudo foi tarde demais — das 56 adolescentes que ali tinham sido fechadas, 41 estavam mortas. O caso foi considerado uma das piores tragédias da Guatemala desde o fim da guerra civil no país, décadas antes.

“Quando fui ter com ela um mês antes, ela implorou-me para tirá-la de lá”

Dois anos depois, as agentes presentes naquela noite de oito de março, assim como várias testemunhas, estão a ser ouvidas em tribunal. Todos os julgamentos já começaram e neles se apurará a responsabilidade criminal de cada uma das arguidas, mas não só.

É que entretanto descobriu-se, com base em entrevistas com familiares e funcionários, que muitos daqueles adolescentes tinham querido fugir da instituição do governo e outros tantos desejavam fazer o mesmo porque eram ali vítimas há vários anos de uma série de abusos, tanto físicos e sexuais, como psicológicos. Seis crianças morreram entre 2012 e 2015 devido a complicações de saúde que podiam ter sido evitadas, diz o “New York Times”, citando fontes oficiais, e as autoridades estão a investigar 25 relatos de abusos que remontam a 2016, um ano antes do fogo.

Além disso, várias adolescentes contaram aos seus familiares que, muito pouco antes da grande tragédia, foram forçadas a ter sexo com “homens velhos e desconhecidos”. “Quando fui ter com ela um mês antes, ela implorou-me para tirá-la de lá e disse-me que eles andavam a magoá-la, disse-me que acordavam algumas das raparigas a meio da noite, davam-lhes banho, vestiam-nas e forçavam-nas a dormir com pessoas que elas não conheciam”, contou a irmã de uma das vítimas ao jornal norte-americano.

Desde 2013 que vários jornais locais vinham denunciando as condições em que os adolescentes viviam no centro — a comida que lhes chegava à mesa vinha muitas vezes estragada, as camas em que se deitavam e os lençóis com que se cobriam estavam tão sujos que eram muito frequentes as doenças na pele. Alguns dos funcionários foram acusados de lidar com os adolescentes de uma forma violenta.

De uma realidade negra para outra igual

Inaugurado em 2010, o Hogar Seguro de la Virgen de Asuncion acolhia raparigas e rapazes desde a infância até completarem 17 anos, quase todos vindos de ambientes familiares complicados, com problemas económicos e muita violência. A Guatemala é um dos países que tem as maiores taxas de gravidez na adolescência e de homicídio de mulheres. Disso esperavam ter escapado muitos dos adolescentes que viviam no abrigo, mas não, só mudaram algumas nuances na sua realidade. Já antes de março de 2017 vários jovens tinham tentado fugir do abrigo e com sucesso. Entre setembro e novembro do ano anterior, mais de 90 fugiram, segundo os procuradores envolvidos no caso do incêndio.

A fuga de março começou a ser preparada um mês antes, em fevereiro, faz esta quinta-feira precisamente um mês. Era dia dos namorados e, por isso, rapazes e raparigas podiam conviver, ao contrário dos restantes dias. Entre palavras e gestos que não sabemos se aconteceram de facto, combinaram um dia para a fuga. Estava tudo organizado, preparado, mas entretanto o plano chegou aos ouvidos dos funcionários e a fuga teve de ser precipitada.

No dia 7, à hora de almoço, duas adolescentes fingiram estar a lutar no bar do centro para atrair os funcionários que estavam de serviço naquele turno, e os restantes, cerca de 100, aproveitaram para fugir nessa altura. Depois de serem apanhados a atravessar o rio, foram mantidos pelos agentes da polícia durante horas ao frio no exterior das instalações do abrigo. Ninguém sabia o que fazer com eles. As regras ditavam que fosse chamado um magistrado para orientar o processo em termos legais mas o magistrado chamado não apareceu (também ele vai ser ouvido entretanto em tribunal, o julgamento está marcado para esta semana).

Por volta da meia-noite, rapazes e raparigas foram separados. Uma das adolescentes que tentara a fuga tinha fraturas e outra estava grávida sem saber que o estava. Às 15 agentes da polícia que ficaram a vigiar os corredores que davam acesso ao quarto foi dito para não permitirem que ninguém saísse, nem sequer para ir à casa de banho. As raparigas queixaram-se, gritaram para poder sair mas do outro lado não houve resposta. Uma delas puxou de um fósforo e acendeu-o junto aos colchões.

A agente da polícia que estava a comandar as operações naquela noite viria a dizer mais tarde aos procuradores que arriscou a sua vida para salvar as adolescentes, mas os registos do seu telemóvel obtidos pelos investigadores mostram o contrário — mostram que enquanto as raparigas gritavam, já o quarto em fogo e os corredores cobertos de fumo, ela estava ocupada a fazer chamadas telefónicas. Quando as outras agentes lhe pediram indicações, ela terá dito: “Elas já escaparam uma vez hoje. Vamos ver se são assim tão fortes e conseguem escapar outra vez”.