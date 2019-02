Brexit. Corbyn vai a Bruxelas tentar desbloquear impasse

Depois de Theresa May fechar a porta à manutenção do Reino Unido numa união aduaneira, Jeremy Corbyn, o homem que propôs essa solução, vai a Bruxelas tentar desbloquear o engasgado Brexit, avança o jornal “The Guardian”.

O diário britânico revela esta quinta-feira que o líder do Partido Trabalhista deverá encontrar-se com Michel Barnier, o negociador-chefe da União Europeia. O plano passará por seduzir os líderes europeus com a ideia da união aduaneira, rejeitada na terça-feira por May, a primeira-ministra britânica.

Corbyn deverá reunir-se ainda com Guy Verhofstadt, o coordenador do Brexit no Parlamento Europeu.

May discorda de Corbyn sobre união aduaneira mas abre porta a mais discussões

Na segunda-feira, a primeira-ministra britânica divergiu da proposta do líder da oposição para negociar uma união aduaneira com a União Europeia, mas sugeriu, numa carta endereçada a Jeremy Corbyn, mais discussões para tentar desbloquear o processo do Brexit.

Respondendo à carta que Corbyn enviou na semana passada, na sequência de um encontro pessoal entre os dois, Theresa May voltava a enfatizar que a Declaração Política que acompanha o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia negociado com Bruxelas "oferece explicitamente as vantagens de uma união aduaneira - sem tarifas, taxas, encargos ou restrições significativas".

A chefe do Governo questionava assim a proposta de Corbyn para uma "união aduaneira permanente e abrangente" que inclua poder de decisão do Reino Unido sobre os futuros acordos comerciais da União Europeia, pois tal impediria o país de negociar os próprios acordos com países terceiros.

"O principal desafio de negociação aqui é a posição da União Europeia de que o comércio completamente sem atritos só é possível se o Reino Unido permanecer no mercado único. Isso significaria aceitar a livre circulação", explicou May na carta tornada pública na segunda-feira, lembrando que o Partido Trabalhista prometeu na campanha eleitoral de 2017 que não pretendia aquele cenário.

A primeira-ministra mostrou-se, no entanto, otimista com a abertura de Corbyn para tentar encontrar soluções para desbloquear o processo do Brexit, e sugeriu ao líder da oposição mais reuniões para encontrar alternativas ao principal ponto de discórdia: uma solução para a Irlanda do Norte que evite uma fronteira física com a Irlanda.

Theresa May estará determinada em negociar uma alternativa à solução de salvaguarda, conhecida como 'backstop', prevista no Acordo de Saída negociado entre o Governo e Bruxelas, que será ativada se não estiver concluído um novo acordo comercial após o período de transição, no final de 2020, mantendo o Reino Unido na união aduaneira europeia e a Irlanda do Norte sujeita a certas regras do mercado único.