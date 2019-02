22 dos possíveis 200 filhos de um médico vão poder comparar o seu ADN com o do alegado pai

A decisão do tribunal de Roterdão vai permitir finalmente dar certeza, se não tranquilidade, a dezenas de jovens cujos pais foram enganados

22 prováveis filhos de Jan Karbaat, um médico holandês que dirigia uma clínica de fertilidade em Barendrecht, perto de Roterdão, conseguiram o direito de efetuar testes de ADN para determinar a relação biológica que têm exatamente com ele. Assim decidiu um juiz, dizendo que as objeções invocadas pela família do médico falecido em 2017 perderam muita da sua razão de ser devido a tudo o que se ficou a saber desde então.

A família alegava que o médico e os seus doentes tinham direito à privacidade, mesmo pós-morte. Mas as indicações crescentes de que ele poderá o verdadeiro pai biológico de até 200 crianças - pelo menos em 47 a probabilidade parece ser bastante elevada, não só por exames entretanto realizados como por parecenças que se notam à vista desarmada - torna inevitável o apuramento dos factos.

Karbaat, que encerrou a sua clínica em 2009, admitiu que usou esperma de várias pessoas. Supostamente fazia-o com o objetivo de aumentar as chances de as mulheres engravidarem. Mas se o esperma era dele, surgem questões éticas incontornáveis. "Se ele utilizou o seu próprio esperma sem o revelar na altura, a sua viúva e os outros herdeiros não podem alegar que a privacidade do médico deve ser respeitada", explicou o tribunal.

Em 2017, o tribunal já havia permitido a identificação do ADN do médico a partir de 27 objetos de uso pessoal. Os resultados ficaram guardados no cofre-forte de um notário. Agora poderão finalmente ser utilizados para dar certeza não apenas aos 22 jovens queixosos, mas também aos 11 pais que se lhes associaram no processo.