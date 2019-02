Proprietário do terreno onde morreu Julen vai responder em tribunal pelo crime de homicídio por negligência

O dono do terreno onde se localiza o poço em que morreu Julen, de dois anos, vai responder em tribunal pelo crime de homicídio por negligência. A informação foi confirmada pelo advogado do proprietário, David Serrano.

Isto significa que o dono do terreno em Totalán, Málaga, é o único ao qual poderá vir a ser imputada uma pena, já que as restantes pessoas chamadas a tribunal — entre as quais se encontra o empresário responsável pelo furo, António Sánchez, Mario H., que teria sido encarregado de fazer uma vala junto à perfuração, os pais de Julen, quatro guardas civis e voluntários que ajudaram nas buscas — vão ser ouvidas como testemunhas.

Depois de estudar todos os documentos e relatórios relacionados com o caso, o Ministério Público espanhol acredita que já se podem “definir várias hipóteses” sobre o que aconteceu antes da queda da criança de dois anos no poço e, assim, “perceber se há ou não responsabilidade criminal”. Embora a decisão não tenha sido uma surpresa para Antonio Flores, advogado de David Serrano, o advogado disse não compreender porque é que o empresário responsável pela perfuração vai ser ouvido apenas como testemunha, e não como suspeito.

Na semana passada, o proprietário do terreno apresentou a sua versão do que aconteceu. Afirmou que a pessoa que fez o poço nunca o cobriu e terá sido ele próprio a colocar uns blocos de cimento para evitar acidentes e a avisar para o perigo da perfuração. A culpa, afirmou, é de quem fez o poço. “Se há uma responsabilidade criminal a ser atribuída, ela deve recair sobre a pessoa que realizou a perfuração”, sublinhou o seu advogado, que destacou a ausência de autorizações para a realização do furo de “prospeção de água para utilizar numa plantação de abacates”.

A versão de Antonio Sánchez é, contudo, outra. Segundo ele, o poço terá sido vedado depois de aberto, tal como é a sua “prática comum”, tendo sido colocadas pedras de grandes dimensões sobre a entrada precisamente para evitar qualquer incidente. No entanto, essas pedras terão sido retiradas mais tarde, durante as operações de perfuração, e não voltaram a ser colocadas em cima do poço.

Julen foi encontrado morto a 23 de janeiro, depois de ter caído num poço com mais de 100 metros de profundidade, onde esteve durante 10 dias. Numa autópsia realizada posteriormente, percebeu-se que a criança de dois anos apresentava um “traumatismo cranioencefálico grave” e “politraumatismos compatíveis com a queda”. Os investigadores acreditam que tenha caído de pé e que as pedras e outros sedimentos tenham provocado os golpes na cabeça.