Na Papua Nova-Guiné não se sabe onde estão 284 carros topo de gama que foram comprados para uma cimeira

Esta é a dúvida a que têm de responder as autoridades da Papua Nova-Guiné, um país pobre que se permitiu um luxo extravagante e suspeito

A polícia da Papua Nova Guiné continua oficialmente à procura de quase trezentos carros que foram comprados para a cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC) em novembro passado. Os carros, todos eles importados, são de marcas caras, e parte substancial deles são de luxo, o que gerou suspeitas logo que a compra foi anunciada.

Oficialmente, o objetivo era o de garantir que os delegados da cimeira teriam meios de transporte dignos. Mas muita gente achou extravagante essa despesa num país pobre de 7,3 milhões de habitantes onde ainda grassam doenças como a tuberculose e a poliomielite. Antes da cimeira, chegou a haver greves de protesto contra a compra e a "fraude ostensiva" que poderia significar.

Como que a confirmar as suspeitas, agora soube-se que 284 dos carros desapareceram. O responsável pela unidade de recuperação de ativos do Estado, Dennis Corcoran, garante que os mais valiosos se encontram seguros. "Todos os Maseratis e os três Bentleys estão em ótimo estado e fechados no depósito do cais velho".

Corcoran garante que tem a lista de todos os veículos e sabe onde se encontram. Mas se é assim, perguntam os críticos, porque é que ainda não foram devolvidos? Alguns parecem ter sido levados para zonas longínquas do país, outros encontrar-se-ão mais próximos da capital. Uma parte, segundo um porta-voz do governo, estarão ao serviço de bombeiros e paramédicos, entre outros serviços.

A cimeira da APEC foi um evento importante num país que necessita desesperadamente de investimento e o empenho do governo compreendeu-se. Falta perceber se esse empenho justificava a compra da quantidade de veículos das marcas Ford, Toyota, Mazda e Mitsubishi que o governo decidiu adquirir, para não falar dos 40 Maserati Quattroporte e dos três Bentley Flying Spur, na categoria de super-luxo.