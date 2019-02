Diretora de site crítico do Governo filipino e “personalidade do ano” para a 'Time' é detida e acusada de “ciber-difamação”

Há muito que Maria Ressa, diretora do site de notícias "Rappler", muito crítico do Governo de Filipe Duterte, se tornou um incómodo para o Presidente das Filipinas, mas esta quarta-feira tudo isso se tornou ainda mais óbvio. Vários agentes do Gabinete Nacional de Investigação (NBI) entraram na redação do jornal e prenderam Maria Ressa depois de esta ter sido acusada de “ciber-difamação” no contexto de uma reportagem sobre as ligações entre um empresário e um antigo juiz do Supremo Tribunal das Filipinas.

Tanto Maria Ressa como o "Rappler" têm estado na mira de Duterte, que no passado acusou o site de notícias de publicar “fake news”, ou notícias falsas. O Presidente filipino já negou, contudo, que haja uma motivação política em qualquer das acusações feitas contra a diretora. A mais recente e que levou alegadamente à sua detenção, está relacionada com a tal reportagem publicada por Maria Ressa há sete anos.

Quatro meses depois da publicação, entrou em vigor no país uma nova lei sobre “ciber-difamação”, em setembro de 2012. Cinco anos depois, foi aberto um processo contra a diretora e jornalista, a que o NBI acabaria por não dar seguimento visto ter sido ultrapassado o prazo de um ano estabelecido para a apresentação de casos de difamação. Em março de 2018, no entanto, o NBI voltou atrás na sua decisão e decidiu reabrir o caso.

Recentemente, Maria Ressa foi também acusada de vários crimes de “fraude fiscal”, o que considerou serem “acusações fabricadas”. Se for condenada por um único crime destes, pode vir a enfrentar uma pena de prisão de até dez anos. A moldura penal para os crimes de ciber-difamação prevê uma pena máxima de 12 anos. A diretora e jornalista foi galardoada no passado com vários prémios internacionais de jornalismo, tendo sido também nomeada pela revista “Time” como “personalidade do ano” em 2018.

“Um dos agentes disse-me que se eu não parasse de filmar, seria detida”

O momento da detenção desta quarta-feira foi captado por uma das jornalistas do "Rappler", à qual terá sido exigido que parasse de filmar, segundo denunciou a própria no Twitter. “Um dos agentes disse-me que se eu não parasse de filmar, seria detida”, escreveu Aika Rey numa mensagem publicada na rede social.

Em declarações aos jornalistas depois de ter sido detida, Maria Ressa disse-se “chocada” e acusou o Governo de desrespeitar a lei. A reação imediata dos colegas de redação foi a de tentar encontrar um juiz que permitisse o pagamento de uma fiança para que a diretora e jornalista não tivesse de passar a noite na prisão, mas os esforços saíram frustrados. Segundo outra jornalista do "Rappler", o contacto foi feito mas o pedido não foi aceite.

O site "Rappler" foi fundado em 2012 por Maria Ressa e outros três jornalistas e é conhecido, e elogiado, pelas reportagens de investigação que tocam em temas delicados e controversos. É um dos poucos órgãos de comunicação do país que se mantém abertamente crítico do Governo de Filipe Duterte, questionando sistematicamente as suas declarações públicas e criticando muitas das suas políticas, nomeadamente as que visam o tráfico de droga no país.

Duterte foi eleito em 2016 com a promessa de combater este problema, mas as medidas que viria a adotar pecariam por excessivas. Dados divulgados no ano passado pelas próprias autoridades revelam que a guerra de Duterte contra o tráfico e o consumo de drogas já causou mais de cinco mil mortos. O panorama, visto à luz das organizações não-governamentais, é bastante pior, estimando muitas destas que o número de vítimas seja cinco vezes superior àquele que é apresentado pelo governo.

O "Rappler" tem destacado estes números, acompanhado este assunto de perto e outros que envolvam o Presidente filipino, nomeadamente a agressão sexual que este admitiu ter cometido na adolescência contra uma empregada que trabalhava para a sua família. A nenhum dos jornalistas do site noticioso tem sido permitido cobrir eventos oficiais e, no ano passado, o Governo revogou a sua licença para operar, garantindo, contudo, que nenhuma das acusações contra o site e contra Maria Ressa teve uma motivação política.