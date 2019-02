Alguém entrou numa casa abandonada para fumar marijuana e descobriu um tigre

Uma pessoa que entrou numa casa abandonada em Houston (Texas) para fumar marijuana teve a surpresa da sua vida. De repente, viu-se em frente a um tigre. O animal encontrava-se dentro de uma jaula com um ar pouco seguro. Nas proximidades viam-se alguns bocados de comida, mas, tirando isso, não havia quaisquer sinais de presença humana.

O cidadão ou cidadã telefonou para a polícia, que inicialmente duvidou da sua história. "Perguntámos se não estaria sob os efeitos de drogas", disse uma porta-voz da polícia. Uma vez no local, perceberam que não.

O tigre, que estava calmo, foi sedado e removido do local, sendo depois levado para um santuário de vida animal. Agora falta descobrir como foi parar aquele local. "Na maioria dos casos, lidamos com cachorros e gatinhos. Só muito, muito raramente lidamos com tigres", disse uma responsável municipal.

Ainda assim, parece não ter sido o primeiro caso. "As pessoas acham que é divertido ou cool ter um tigre. Na maioria dos casos, ele torna-se grande e caro e fica perigoso. Elas acabam por entregar o animal ou abandoná-lo", concluiu a mesma responsável.