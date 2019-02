Viktor Orban compara União Europeia ao comunismo

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, acusou este domingo a União Europeia (UE) de querer acabar com as nações, tal como o regime comunista que governou o país até há 30 anos.

“Há 30 anos pensámos que tínhamos deitado para o lixo o pensamento comunista, que defende o fim das nações. Parece que nos enganámos. Querem outra vez um mundo sem nações”, disse o dirigente nacionalista perante centenas de apoiantes, em Budapeste. E acrescentou: "A cúpula do internacionalismo hoje é Bruxelas e o seu instrumento é a imigração”.

Europa, continente de imigração

Na visão de Viktor Orban, “Bruxelas tem um plano de sete pontos para transformar a Europa num continente de imigração”. Esse plano inclui "um novo sistema de repartição de migrantes, o enfraquecimento da defesa das fronteiras nacionais e a introdução de vistos de imigração".

O primeiro-ministro acusou repetidamente a UE de encorajar a imigração e criticou repetidamente o milionário norte-americano de origem húngara George Soros, alvo frequente dos seus ataques.

No discurso, Orban apresentou os temas da campanha para as eleições para o Parlamento Europeu de maio próximo. Caberá aos eleitores húngaro “darem a sua opinião” sobre estes temas. Enquanto Orban discursava centenas de pessoas protestaram junto da sede de governo contra as políticas nacionalistas do primeiro-ministro.