Facebook Watch vs. YouTube: Zuckerberg quer ser mais “mainstream”

Um ano e meio depois de ter carregado no “play” do Watch pela primeiríssima vez, o Facebook veio apresentar resultados de audiências do serviço de “video on demand” da rede: 400 milhões de espectadores usam o Facebook Watch todos os meses e o tempo médio de visionamento diário fixa-se nos 20 minutos. Apesar de estar muito longe de chegar aos calcanhares do YouTube (1900 milhões de utilizadores ativos por mês), Mark Zuckerberg pretende reforçar a aposta no Watch, “torná-lo mais ‘mainstream’” e decidiu, por isso, colocá-lo na lista das ações prioritárias para este ano.

O presidente e CEO do Facebook aproveitou a apresentação de resultados respeitantes ao quarto trimestre de 2018 e aos totais do ano passado para dar conta da performance global do Watch e esclarecer que estas audiências “significam que estamos a encontrar caminhos para o vídeo crescer fora do News Feed, pelo que não vem substituir as interações sociais pelas quais as pessoas vêm primeiramente aos nossos serviços”. Zuckerberg assume que “ainda é muito cedo”, mas que o crescimento é rápido a partir de uma pequena base. A aposta para este ano direciona-se conceptualmente na criação e desenvolvimento de conteúdos que encorajem a interação entre os espectadores e os criadores de conteúdos, nos dois sentidos. Que o consumo “não seja apenas passivo” e deu o Watch Party como exemplo da criação de comunidades específicas em torno do vídeo. A ferramenta lançada nos Estados Unidos há um ano permite a criação de comunidades restritas e limitadas de partilha e interação de vídeos – gravados ou em ‘live streaming’.

Nominalmente, e de acordo com números fornecidos pelo Facebook, o Watch Party dá azo a oito vezes mais comentários do que os vídeos regulares carregados na rede. Do ponto de vista da distribuição, Zuckerberg quer que o Watch venha a viver numa plataforma própria em 2019 e já não somente embebido e à boleia do tradicional News Feed. O Facebook Watch entrou em testes dirigido a um grupo restrito de utilizadores norte-americanos no início de agosto de 2017. Tornou-se num serviço aberto em geral, nomeadamente aos portugueses, vai para seis meses.

A mensagem de fundo endereçada por Zuckerberg na apresentação de contas reforça, em geral, o sentido de grupo e comunitário que pretende que seja a pedra de toque dos utilizadores na relação não apenas com o Facebook, mas igualmente com o Instagram e com o serviço de mensagens WhatsApp: “A forma como as pessoas interagem com grupos e comunidades vai continuar a ser aprofundada”.

Zuckerberg antecipa que em breve chegaremos ao ponto em que “as pessoas sentirão que Facebook significa comunidade, tanto como significa amigos e família – em que quase todos pertencerão a um grupo que lhes diz diretamente respeito”.