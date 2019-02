“Não renunciamos à NATO e reforçamo-la”

Ministra das Forças Armadas do segundo Governo Édouard Philippe desde junho de 2017, Florence Parly foi oradora convidada do seminário de Defesa promovido esta semana, em Lisboa, pelo ministro da Defesa português, João Gomes Cravinho. Parly foi secretária de Estado do Orçamento no Governo do socialista Lionel Jospin (2000-2002), diretora-geral-adjunta da Air France e membro da direção da ferroviária estatal francesa, SNCF. Em conversa com o Expresso, destacou a importância da cooperação.

O que pode revelar deste seminário de Lisboa?

É a primeira vez que se organiza um encontro com o tema “A Europa da Defesa”, uma iniciativa do ministro da Defesa de Portugal, que quis abordar as questões nesta área concreta da proteção dos cidadãos da Europa. É uma política recente, visto que não se passou muito neste domínio durante 30 anos. Desde há dois anos que a maior parte dos países europeus foi atingida pelo terrorismo, o que acelerou a tomada de consciência dos cidadãos no sentido de se organizarem.