A universidade de Bannon para formar novos Salvinis e Orbáns

Era uma abadia onde viviam freiras cistercienses, depois monges cartuxos. Foi construída no século XIII, entre o granito e o matagal dos montes Ernici, a 100 quilómetros de Roma, perto do local onde nasceu Cícero. É conhecida como Abadia de Trisulti. Em breve deve converter-se em escola, universidade ou academia, dependendo da fonte, para formar “a nova classe dirigente da extrema-direita europeia”. A primeira. Com lugar para 350 estudantes.

O anúncio veio de Benjamin Harnwell, britânico de 43 anos, presidente do Instituto Dignitatis Humanae (DHI), que irá administrar a nova estrutura. Esta visa “transmitir o pensamento de Steve Bannon às próximas gerações” e “formar os futuros Matteos Salvini e Viktors Orbán”, acrescenta o comedido diário “La Stampa”. Do envolvimento de Bannon não há dúvidas, já que Harnwell disse que conversam “todos os dias”. Os novos inquilinos não serão monjas nem frades, mas laicos, algo nunca visto neste mosteiro catalogado como monumento nacional.