Tribunal considera “acidente laboral” o assassinato de um homem por marido ciumento

A vítima era chefe da esposa do criminoso, com quem mantinha uma relação, e que foi igualmente morta

O Tribunal Superior de Justiça da Andaluzia considerou que, para efeitos de seguro, deve ser considerado acidente laboral o assassinato de um homem às mãos do marido de uma sua empregada, com quem a vítima mantinha uma relação. A sentença, emitida em setembro, foi agora notícia no diário "El País".

Independentemente da questão criminal, "a ação criminosa tem relação com o trabalho", disseram os juízes. Desse modo, a indemnização a receber pela viúva do morto deve ser de 880 euros e não de menos de 400, como seria caso se tratasse apenas de "contingências comuns".

Os crimes ocorreram numa madrugada de maio em 2015, numa vila de Almeria, quando a relação conjugal já estava efetivamente terminada, por iniciativa da mulher (embora ainda vivessem na mesma casa). Numa altura em que ela se encontrava a tomar conta da mãe, o homem foi até lá e matou-a a tiro.

Depois seguiu para o viveiro onde o chefe dela trabalhava. Contou que o homem lhe chamou cobarde e cornudo, e ele matou-o também. Soube-se entretanto que o havia instado diversas vezes a despedir a mulher, o que ele recusara. É neste ponto que se estabelece a "conexão direta e imediata com o trabalho" de que falam os juízes.

O elemento determinante, segundo explicam os magistrados, é que os factos estiveram de facto relacionados com a atividade laboral do homem que foi morto. Como, aliás, com a da outra vítima.