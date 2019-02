Tailândia. Rei está contra a corrida política da princesa Ubolratana Rajakanya: “Extremamente inapropriado”

É a primeira vez que um membro da família real tailandesa se envolve na política. A princesa Ubolratana Rajakanya, que na verdade não é princesa porque perdeu o título quando casou com um norte-americano em 1972, anunciou esta manhã que será candidata a primeira-ministra. O rei Maha Vajiralongkorn, e irmão da princesa, está contra.

“O envolvimento de uma figura importante da família real na política, em que contexto for, é um acto que entra em conflito com as tradições, cultura e costumes do país e, por isso, considerado extremamente inapropriado”, revelava um comunicado do palácio real, aqui citado pela BBC.

Ubolratana Rajakanya concorre pelo partido fundado por aliados do antigo primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, explicava o Expresso esta manhã. “Isto nunca aconteceu antes. A família real sempre foi vista como estando acima da política, ainda que todos saibam tratar-se do órgão mais poderoso na Tailândia”, contextualizava esta sexta-feira um correspondente da Al-Jazeera.

As eleições estão agendadas para 24 de março.