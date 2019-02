Princesa e atriz candidata-se a primeira-ministra da Tailândia

A princesa tailandesa Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi foi esta sexta-feira nomeada candidata do partido Thai Raksa Chart para as eleições de 24 de março. É a primeira vez que um membro da família real se envolve diretamente na política do país. A princesa é a irmã mais velha do rei Maha Vajiralongkorn e concorre pelo partido fundado por aliados do antigo primeiro-ministro Thaksin Shinawatra.

Ubolratana perdeu o título real ao casar-se com um cidadão dos EUA em 1972. No final dos anos 1990, regressou à Tailândia e, apesar de o título não lhe ter sido reposto, ainda é considerada e tratada como parte da realeza. A princesa é amiga de longa data da família de Shinawatra, ex-chefe de Governo que mantém uma grande influência política.

O enviado da Al Jazeera a Banguecoque, Wayne Hay, diz que “a natureza imprevisível da política tailandesa atingiu um outro nível”. “Isto nunca aconteceu antes. A família real sempre foi vista como estando acima da política, ainda que todos saibam tratar-se do órgão mais poderoso na Tailândia”, acrescentou.

Ainda não se sabe se a nomeação da princesa, que foi atriz de novelas tailandesas e viveu vários anos na Califórnia, mereceu a aprovação real.

Atual chefe de Governo militar também é candidato

Um pequeno partido pró-militar pediu à comissão eleitoral que avaliasse se a candidatura de Ubolratana viola a lei que proíbe os partidos de invocarem a monarquia nas campanhas. A comissão eleitoral irá pronunciar-se sobre a conformidade de todos os candidatos até à próxima sexta-feira.

O atual primeiro-ministro, Prayut Chan-o-cha, que chefia um Governo militar, anunciou entretanto que disputará as eleições como candidato do partido Palang Pracharat. Prayut foi o chefe do Exército que tomou o poder após o golpe militar de 2014, que derrubou o Executivo de Yingluck Shinawatra, irmã do ex-primeiro-ministro Thaksin.

A Tailândia é uma monarquia constitucional desde 1932 mas a família real continua a ter uma grande influência e a merecer a devoção de milhões.