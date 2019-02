Presidente da Amazon acusa dono da “National Enquirer” de chantagem e extorsão

O presidente e CEO da Amazon, Jeff Bezos, acusou esta quinta-feira o dono do tabloide “National Enquirer”, David Pecker, de o chantagear com a ameaça de publicação de “fotos íntimas”. Bezos acusa ainda a American Media Inc., a empresa que detém a revista próxima do Presidente dos EUA, de extorsão.

No mês passado, a revista expôs o caso extraconjugal do homem mais rico do mundo com Lauren Sánchez, ex-apresentadora do programa de televisão “So You Think You Can Dance”. Num longo post, intitulado “No thank you, Mr. Pecker”, Bezos afirma estar a ser ameaçado com a violação da sua intimidade se não disser publicamente que o artigo sobre o seu caso não foi politicamente motivado.

“Bom, isso chamou a minha atenção. Mas não da maneira que provavelmente esperavam”, escreve Bezos, que também é dono do jornal “The Washington Post”, um dos alvos preferenciais de Trump nos seus ataques aos media. “É claro que não quero que fotos pessoais sejam publicadas mas também não participarei na conhecida prática de chantagem, favores políticos, ataques políticos e corrupção”, acrescenta.

“A maior investigação na história da Enquirer”

No mês passado, Jeff Bezos e a sua esposa, MacKenzie Bezos, anunciaram o divórcio após 25 anos de casamento. No dia seguinte, a “National Enquirer” dedicava 11 páginas à relação extraconjugal entre Bezos e Sánchez no que dizia ser “a maior investigação na história da Enquirer”. A revista gabava-se de ter seguido o rasto de ambos “em cinco estados e 40 mil milhas [mais de 64 mil quilómetros]”, publicando mensagens de texto trocadas entre o CEO da Amazon e a ex-apresentadora de televisão.

O artigo da “Enquirer”, que não costuma fazer capas com executivos de empresas tecnológicas, gerou muita especulação sobre o que teria motivado a cobertura agressiva, sobretudo tendo em conta a proximidade entre o dono da revista e a Casa Branca.

As ligações entre a “Enquirer” e a Casa Branca

Donald Trump e David Pecker são amigos de longa data, uma relação que ficou clara no ano passado por causa do drama legal envolvendo os pagamentos a mulheres com quem o Presidente terá tido relações extraconjugais.

A amizade terá esfriado depois de Pecker ter feito um acordo com os procuradores federais para se perceber o papel da empresa de media nos pagamentos feitos durante a campanha presidencial de 2016. Pecker e os seus associados ajudaram a orquestrar os planos para comprar o silêncio de duas mulheres que alegam ter tido sexo com Trump: a ex-modelo da Playboy Karen McDougal e a estrela de filmes pornográficos Stormy Daniels.

O “principal lobista da Amazon” e “Jeff Bozo”

Trump refere-se ao “Washington Post” como o “principal lobista da Amazon”, como num tweet de abril do ano passado, em que acusava o jornal de publicar notícias falsas.

No mês passado, após a publicação do artigo da “Enquirer”, o Presidente dos EUA chamou “Jeff Bozo” a Jeff Bezos num tweet jocoso.

“Bozo the Clown” foi uma personagem da televisão americana que se popularizou nas décadas de 1950 e 1960. Em linguagem corrente, além da conotação de “palhaço”, “bozo” pode significar “idiota”.

“É inevitável que certas pessoas poderosas sujeitas à cobertura noticiosa do "Washington Post" concluam erradamente que eu sou o inimigo. O Presidente Trump é uma dessas pessoas, como é óbvio pelos seus muitos tweets”, escreveu Bezos no seu post de quinta-feira. “Se na minha posição não consigo resistir a este tipo de extorsão, quantas pessoas conseguem?”, acrescentou.