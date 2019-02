Número de mortos em desmoronamento de prédio na Turquia sobe para 11

Onze pessoas morreram no desmoronamento de um prédio em Istambul na quarta-feira, informou o Ministério do Interior turco, num novo balanço feito esta sexta-feira.

Equipas de emergência, ajudadas por cães pisteiros encontraram mais um corpo nos destroços do prédio, de oito andares, no distrito de Kartal, a maior área residencial de Istambul.

Até agora, 13 pessoas foram retiradas dos destroços vivos. De acordo com o jornal "Hürriyet", 12 famílias moravam no prédio de apartamentos.

As autoridades não revelaram quantas pessoas estão desaparecidas e as causas do desmoronamento ainda não foram esclarecidas.