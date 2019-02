Merkel contradiz Trump. “Daesh não desapareceu, antes transformou-se numa força de combate assimétrica”

Donald Trump, Presidente norte-americano, espera anunciar na próxima semana a derrota total do Daesh, mas Angela Merkel não só acha isso precipitado como garante que o grupo terrorista está longe de ter sido derrotado. “Felizmente, o Daesh perdeu os seus territórios mas, infelizmente, isso não significa que tenha desaparecido, pelo contrário. Transformou-se numa força de combate assimétrica. E isto, obviamente, representa uma grande ameaça”, afirmou Merkel durante a inauguração, em Berlim, das instalações do serviço federal de informação (BND) alemão, que tem, segundo a chanceler alemã, como uma das suas prioridades monitorizar o conflito na Síria. “Estamos muito longe de ter alcançado a paz na Síria”, afirmou ainda Merkel.

A líder alemã respondia assim a Donald Trump, que na quarta-feira passada disse que a coligação internacional contra o Daesh, criada em 2014, conseguiu recuperar 100% do território que os jiadistas controlavam na Síria e no Iraque, e que isso poderá ser anunciado em breve, possivelmente já na próxima semana. “Deve ser anunciado formalmente, provavelmente na próxima semana, que ganhámos 100% do califado, mas eu quero esperar até que o anúncio oficial chegue”, afirmou Trump perante os 79 membros da referida coligação, reunidos em Washington.

O califado, disse ainda, “foi dizimado, algo que ninguém esperava que acontecesse tão rapidamente”. A informação do Presidente dos EUA também não coincide exatamente com aquela que foi divulgada pela própria coligação, segundo a qual o Daesh ainda controla 1% do território conquistado ao longo dos últimos anos, na província de Deir ez-Zor, no leste da Síria. Os combatentes estão agora encurralados nessa região, cercados pelas forças que consideram inimigas. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, fugiram já da última região ocupada pelo Daesh mais de 37 mil pessoas, na sua maioria familiares dos combatentes.

Angela Merkel não explicou, contudo, o que quis dizer com “força de combate assimétrica” nem justificou a teoria de que o Daesh está longe de ter sido destruído. Em dezembro, Trump anunciou a retirada dos cerca de dois mil soldados norte-americanos que apoiam as Forças Democráticas da Síria, coligação de curdos e árabes, no combate ao grupo terrorista. Garantiu que a saída seria “imediata” mas acabou por voltar atrás e falou numa “retirada gradual”, embora não tenha avançado prazos concretos.

Já esta quarta-feira, o “Wall Street Journal” revelou, com base em informações que obteve junto de antigos e atuais membros do Exército, que o plano de retirada está em andamento e que a maioria das tropas já estará fora da Síria em meados de março. A saída também incluirá a retirada dos soldados da base militar norte-americana em Tanf, perto da fronteira da Síria com o Iraque e a Jordânia.