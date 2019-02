Mais uma barragem da Vale em risco no Brasil

Ao contrário do que aconteceu em Brumadinho, desta vez as sirenes da Mina de Congo Soco da Vale tocaram na madrugada desta sexta-feira e permitiram que pelo menos 500 pessoas abandonassem as suas casas em três comunidades de Barão de Cocais, a cerca de 100 quilómetros de Belo Horizonte, a capital do estado de Minas Gerais. Apesar de desativada a infraestrutura em risco é igual à barragem – cujas “paredes” são constituídas pelos próprios resíduos da lavaria da mina – que colapsou a 25 de janeiro. E terá sido um desnível nessa estrutura que levou ao alerta.

De acordo com a empresa, a evacuação das comunidades Socorro, Tabuleiro e Piteiras é preventiva e surge após a consultora Walm negar a Declaração de Condição de Estabilidade à estrutura. Uma nova avaliação dos riscos da barragem da Mina de Congo Soco está prevista para o próximo domingo. Em comunicado enviado à imprensa, citado pela Agência Brasil, a Vale salientou que a determinação de evacuação foi feita pela Agência Nacional de Mineração (ANM) após ser informada pela própria Vale que a mineradora estaria a dar início ao nível 1 do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração.

“Como medida de segurança, a Vale está intensificando as inspeções da barragem Sul Superior. Também será implantado equipamento com capacidade de detetar movimentações milimétricas na estrutura. A Vale está trazendo consultores internacionais para fazer nova avaliação da situação no próximo domingo”, acrescenta o comunicado da empresa.

Número de mortos em Brumadinho sobe para 157

Pelo menos 182 pessoas continuam desaparecidas devido à rutura há duas semanas da barragem da Mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, de acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais. O número de mortos subiu para 157, dos quais 23 estão por identificar. Segundo a Defesa Civil, entre os não localizados há 55 funcionários da Vale, a proprietária da mina. Os restantes 127 desaparecidos são moradores e turistas que estavam nos arredores da barragem na altura em que esta colapsou. Ainda segundo a Defesa Civil, as equipas de resgate conseguiram localizar 393 pessoas, das quais 294 constam da lista revelada pela empresa mineradora e 169 são moradores da comunidade de Brumadinho.