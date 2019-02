Maduro anuncia abertura de um corredor humanitário com a ajuda de “soldados e civis”

O regime venezuelano não pretende “que todo o espectáculo em torno da entrada de ajuda humanitária no país continue” porque “ninguém” ali é “mendigo”, e, portanto, abrirá o seu próprio corredor de ajuda humanitária, “com a ajuda de soldados e civis”.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo presidente do país, numa conferência de imprensa que decorreu no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas. “Este espetáculo barato da entrega de ajuda foi montado para humilhar os venezuelanos. Não há nenhuma crise humanitária na Venezuela, isso foi uma invenção de Washington para justificar a intervenção no país. É um jogo macabro aquele que os EUA estão a jogar”.

Nicolás Maduro acusou também os Estados Unidos de querer “destruir países independentes, com recursos naturais, introduzindo o caos” e comparou a situação com a ocorrida na Líbia. “As políticas americanas que levaram à destruição e desmembramento da Líbia são as mesmas que estão a ser aplicadas agora na Venezuela”.

“Estou preparado para dialogar seja com quem for e quando for”

Embora não esteja de acordo com a declaração assinada por quase todos os países que participaram na reunião do Grupo de Contacto, uma iniciativa promovida pela União Europeia para criar condições para a realização de eleições livres e justas no país, realizada na quinta-feira no Uruguai, Nicolás Maduro disse apoiar o grupo de países, Portugal incluído, que se reuniu em Montevideu. “Estou preparado para dialogar seja com quem for e quando for, seja diretamente, seja através de representantes”.

Na declaração final, que não foi assinada nem pela Bolívia nem pelo México, o Grupo de Contacto apela “à criação de uma abordagem internacional comum para apoiar uma resolução pacífica, política, democrática e integralmente venezuelana da crise”. É excluído “o uso da força” e defendida a realização de eleições presidenciais “livres, transparentes e credíveis, de acordo com a Constituição venezuelana”.

O grupo também decidiu enviar representantes para Caracas para se reunirem tanto com representantes do regime, como com deputados da oposição. Maduro está disponível para recebê-los mas criticou a “abordagem parcial e ideológica” que diz ter sido adotada pelo grupo. “A União Europeia [UE] estará condenada ao fracasso se continuar a ouvir e a obedecer à extrema-direita venezuelana”, afirmou o presidente, para quem a UE “nunca será capaz de entender o que se passa na Venezuela”.

“Eles querem pôr um Pinochet a mandar no país”

Quanto à convocatória para a realização de eleições presidenciais, Nicolás Maduro mantém a posição inicial, que é de recusa. “Se convocássemos eleições, depois eles iriam inventar qualquer coisa para não comparecer, tal como aconteceu em 2017”. Na verdade, continuou o presidente, “o que se pretende fazer na Venezuela é um golpe militar tal como o ocorrido no Chile em 1973”. “Eles querem pôr um Pinochet a mandar no país”, afirmou, referindo-se aos EUA.

E logo de seguida: “Se a palhaçada deles de apoiar uma presidência interina tivesse alguma validade, eles já deveriam ter convocado eleições, tal como eu fiz em 2013. Mas não, já disseram que o governo de transição vai ter a duração de 12 meses”. Esta semana, a Assembleia Nacional da Venezuela, cujos lugares estão ocupados maioritariamente pela oposição, fixou um prazo de 12 meses para a vigência de um eventual governo de transição liderado por Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino. Finda a “usurpação”, Guaidó “terá 30 dias para formar um governo interino e convocar eleições”, estabelece a Lei do Estatuto para a Transição, aprovada pela oposição na passada terça-feira.

Durante a conferência de imprensa, Nicolás Maduro assegurou que o Estado venezuelano “está a funcionar em pleno” e que apenas há “perturbações num dos ramos de poder, o ramo legislativo” — perturbação essa que, garantiu, se resolverá com “eleições legislativas”. E também disse que 2019 é o ano da “recuperação da economia”. “A Venezuela é um país em paz, soberano e democrático”, afirmou, aproveitando ainda para agradecer a Deus o facto de ter sobrevivido “às tentativas de golpe de Estado e de assassínio” de que diz ter sido vítima.

Questionado, no final do seu discurso, sobre qual será a resposta da Venezuela caso os EUA enviem tropas para a fronteira com a Colômbia, Maduro disse não estar preocupado com isso. “Podem vir, que fiquem por ali. Pode até vir um milhão de soldados. Que venham e que aproveitem para cuidar das mulheres colombianas que são violadas pelos militares norte-americanos”. Entrar em “provocações” é algo que não interessa ao Presidente venezuelano, que irá preferir, seja qual for a ocasião, ter “calma e prudência”.