Líbia. Começou disputa pelo controlo do maior campo petrolífero

Começou a disputa pelo controlo do maior campo petrolífero na Líbia, entre as forças leais a Khalifa Hafter e o Governo de União Nacional, depois de o campo Al-Sharara ter sido bloqueado em dezembro por um grupo armado.

Segundo o jornal “The Guardian”, que cita o porta-voz do Exército Nacional, o general Ali Suleiman, as forças leais a Khalifa Hafter iniciaram há um mês uma operação alegadamente pacífica, tendo assumido o controlo do maior campo petrolífero no sudeste do país, o campo Al-Sharara. No entanto, há relatos contraditórios por parte da imprensa local que avançam que pelo menos cinco pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas durante a operação.

O governo francês explicou, entretanto, que esta operação visou sobretudo eliminar sectores terroristas na região. Mas esta ação poderá atrasar a intenção de agendar, à partida, no próximo mês uma conferência nacional na Líbia.

Ainda no mês passado, o emissário da ONU para a Líbia, Ghassam Salamé, apelou ao apoio da comunidade internacional para se alcançar uma solução política para a crise naquele país.

Ghassam Salamé disse ao Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) esperar convocar em breve uma conferência nacional na Líbia para definir a realização de eleições presidenciais e legislativas no país. Mas este objetivo poderá ficar agora ameaçado face a esta disputa.

O campo Al-Sharara, situado cerca de 901 km de Tripoli, tem uma capacidade de produção de 315 barris de crude por dia, cerca de um terço da produção total no país.

Foi no passado dia 10 de dezembro que a Companhia Nacional de Petróleo da Líbia anunciou que um grupo armado tinha bloqueado o campo de petróleo Al-Sharara, exigindo o anúncio de mais medidas do Governo para combater a pobreza na região.

Atualmente, a Líbia é liderada por duas autoridades: o Governo de União Nacional, apoiado pela ONU, e as forças leais ao general Khalifa Hafter.