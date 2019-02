Kosovo diz que não reconhecimento das suas fronteiras pela Sérvia ameaça a paz

O Governo do Kosovo alertou nesta sexta-feira que os recentes comentários do Presidente da Sérvia sobre o não reconhecimento das suas fronteiras ameaçam a paz e a segurança.

Numa declaração divulgada hoje, o executivo do Kosovo considera que as declarações do Presidente sérvio Aleksandar Vucic, que na quinta-feira não reconheceu as fronteiras do Kosovo internacionalmente aceites, "são inaceitáveis e introduzem uma séria ameaça à soberania e integridade territorial do Kosovo". O texto acrescenta que "ameaçam a paz, a estabilidade e a segurança do Kosovo, da região e mais além".

As relações entre a Sérvia e o Kosovo agravaram-se após a decisão de Pristina de impor uma taxa de 100% aos produtos provenientes da Sérvia e da Bósnia-Herzegovina, até ao reconhecimento por Belgrado da sua soberania e o fim do bloqueio do seu acesso às organizações internacionais. O Kosovo, antiga província do sul da Sérvia, autoproclamou a independência em 2008, que ainda não foi reconhecida por Belgrado.

O diálogo entre as duas partes, mediado pela União Europeia e iniciado em 2011, está bloqueado, e Belgrado garante que apenas será retomado quando forem eliminadas as taxas de 100% impostas aos seus produtos.

Através de uma declaração conjunta, os embaixadores dos Estados Unidos em Belgrado e Pristina, Kyle Scott e Philip S. Kosnett, consideraram que "a estabilidade a longo prazo e a prosperidade do Kosovo e da Sérvia dependem do regresso ao diálogo mediado pela UE". Os dois diplomatas apelam "à suspensão das taxas pelo Kosovo, a uma resposta construtiva da Sérvia e ao fim das provocações entre as suas partes".

Assinalam ainda que, caso estas ações se concretizem, estão "otimistas na possibilidade de alcançar um histórico acordo de normalização em 2019". Os embaixadores norte-americanos avisaram que, "caso as duas partes falharem no aproveitamento desta oportunidade, arriscam-se a perder a melhor oportunidade em toda uma geração".

Após uma campanha de bombardeamentos ocidentais liderada pelos Estados Unidos em 1999, Belgrado perdeu o controlo desta antiga província com maioria de população albanesa. No entanto, os sérvios continuam a considerar o território como o berço da sua cultura e religião, e o local emblemático onde decorreu a Batalha do Campo dos Melros em 1389, que determinou o início da prolongada ocupação otomana dos Balcãs.

A Constituição da Sérvia continua a considerar o território de 10.887 quilómetros quadrados (1,8 milhões de habitantes) como parte integrante do seu território e tem promovido uma intensa atividade diplomática para impedir a admissão do Kosovo nas instituições internacionais, e de oposição do reconhecimento da sua independência.

Pristina reivindica ter sido reconhecida por cerca de 115 países (entre os 193 com assento na ONU), incluindo a maioria dos países ocidentais. No entanto, a Rússia, China e Índia, para além de cinco Estados-membros da UE (Espanha, Roménia, Grécia, Eslováquia e Chipre) incluem-se entre os que se recusaram a legitimar a independência do Kosovo.