Homem que matou seis pessoas em mesquita no Quebec condenado a prisão perpétua

Um juiz canadiano condenou um homem acusado de matar seis pessoas numa mesquita na cidade do Quebec a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional durante 40 anos, foi divulgado nesta sexta-feira. Alexandre Bissonnette, 29 anos, estudante universitário, declarou-se culpado em março por seis acusações de homicídio em primeiro grau e seis de tentativas de homicídio, avança a AFP.

Mais de 50 pessoas estavam no Centro Cultural Islâmico em janeiro de 2017, quando Bissonnette começou a disparar durante as orações da noite. O estudante franco-canadiano foi descrito como alguém que assumiu posições nacionalistas extremas na Universidade de Laval e nas redes sociais. É um defensor da líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.