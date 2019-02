Grécia ratifica entrada da Macedónia do Norte na NATO

A Grécia tornou-se esta sexta-feira no primeiro país a ratificar a entrada da Macedónia do Norte na NATO, depois de resolvida a disputa sobre o nome macedónio, que dividiu Atenas e Skopje por mais de um quarto de século.

A ratificação foi aprovada no parlamento com 153 votos a favor, dos quais 145 do partido no poder, o Syriza, e outros oito de parlamentares independentes.

Durante o debate, o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, deu as boas-vindas à Macedónia do Norte à aliança e enfatizou que a ratificação do protocolo de adesão da NATO é um "dever patriótico".

Tsipras criticou o líder do principal partido de oposição, o conservador Nova Democracia, Kyriakos Mitsotakis, por não ter apoiado a decisão.

O Governo de Atenas enviará agora a Skopje uma notificação sobre a ratificação da sua adesão à NATO, após o que o executivo da Macedónia informará a ONU, as outras organizações internacionais e todos os Estados que o novo nome do país é República da Macedónia do Norte.

Com esta última etapa do longo processo de negociação e ratificação do chamado Acordo de Prespa - nome do lago na fronteira dos dois países onde foi assinado - que durou mais de um ano, põe-se fim a uma disputa que durou 27 anos, por causa do nome da província grega da Macedónia.

A República da Macedónia do Norte é independente desde 1991, sob a designação provisória de Antiga República Jugoslava da Macedónia (FYROM, na sigla em inglês).