Governo britânico está a recrutar candidatos para centro de controlo e emergência pós-Brexit. E paga bem

O Governo britânico abriu um processo de recrutamento para a contratação de funcionários para um centro de comando e controlo de emergência, destinado a garantir a passagem tranquila da Grã-Bretanha para a fase pós-Brexit.

A 50 dias da suposta data para o Reino Unido abandonar a União Europeia, cresce a pressão para que tudo esteja a postos e preparado para qualquer cenário, pelo que foi considerado urgente ampliar a rede de funcionários públicos afetos à tarefa, formando uma equipa mais alargada – quase ao estilo de ‘comando militar’, escreve o “Guardian”.

A prioridade é encontrar indivíduos “imperturbáveis”, que auxiliem os ministros e o gabinete da primeira-ministra, esclarecendo qualquer emergência criada por um cenário de não acordo. De acordo com as notas informativas distribuídas às agências de recrutamento, este centro pode vir a funcionar durante dois anos e aos candidatos está a ser oferecida uma remuneração entre 300 e 400 libras por dia (340 a 450 euros), devendo os mesmos estar disponíveis para começar a trabalhar ainda este mês. Os contratos iniciais são de seis meses, mas com opção de extensão de entre três meses até dois anos.

O centro deverá operar numa zona próxima do Palácio de Westminster, eventualmente na Marsham Street, onde estão localizados vários departamentos do Governo, incluindo o Ministério do Interior.

Planos de recolha de lixo ou purificação da água

Com cada vez maior orientação para que o país se prepare para os diferentes cenários em caso de não haver acordo, no caso do Departamento para o Ambiente, Alimentação e assuntos Agrícolas (Defra, no original), são necessários planos para lidar com situações como eventuais pilhas de lixo não recolhido ou questões relacionadas com a qualidade da água (no caso de faltarem produtos químicos de purificação), por exemplo.

Aos elementos contratados para o centro de controlo é pedido que tenham a capacidade de “antecipar potenciais emergência com pouca ou nenhuma informação e capacidade para agir ao ritmo necessário”.

Enquanto se prepara esta frente, Theresa May foi esta sexta-feira criticada por ter falhado a prometida contratação de mil empregados fronteiriços, no âmbito do Brexit, acautelando o eventual acréscimo de trabalho nos postos de controlo de fronteiras e imigração.