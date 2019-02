Dezenas de birmaneses fogem para o Bangladesh para escaparem à violência entre Governo e rebeldes

Dezenas de birmaneses de minorias étnicas passaram de Myanmar (antiga Birmânia) para o Bangladesh nos últimos dias, fugindo dos combates entre os militares e os rebeldes de Rakhine.

Segundo o comandante da guarda fronteiriça do Bangladesh no distrito de Bandarban, o coronel Zahirul Haque Khan, citado pela agência Reuters, membros de 38 famílias dizem ter deixado as suas casas com medo dos ataques dos helicópteros militares. Um grupo de 136 pessoas está a viver em abrigos naquele distrito bengali.

Os combates entre o Exército de Myanmar e o grupo de insurgentes Arakan desalojaram mais de cinco mil pessoas nos estados de Rakhine e Chin desde o início de dezembro.

Os dirigentes birmaneses ameaçam esmagar os rebeldes, que lutam pela autonomia do estado de Rakhine, e impediram o acesso da maioria das agências de ajuda humanitária à região. O bloqueio governamental faz aumentar os receios quanto às consequências para os civis numa zona há muito marcada por complexas divisões étnicas.

Governo de Myanmar acusa os rebeldes

Na sexta-feira, os media estatais responsabilizaram os rebeldes, dizendo que estes levaram cerca de 200 cidadãos de Rakhine e outros grupos étnicos, incluindo 38 crianças, para território bengali. Num anúncio publicado em jornais oficiais, o Governo garante que está a disponibilizar assistência humanitária para pessoas deslocadas e que os rebeldes poderão estar a levar as pessoas para o Bangladesh para criar desentendimentos entre os dois países vizinhos.

Um porta-voz dos Arakan, citado pela Al Jazeera, confirmou que o grupo armado ajudou as pessoas deslocadas a chegarem à fronteira mas sublinhou que o fez porque elas receavam ser presas pelo Exército birmanês. O Governo está a usar “notícias falsas” para encobrir os abusos dos militares, acrescentou.

Na terça-feira, o Bangladesh chamou o embaixador de Myanmar para protestar contra as novas chegadas de migrantes. Na quinta-feira, o Ministério bengali do Interior anunciou que o Governo tinha elevado o nível de segurança junto à fronteira para impedir a entrada de mais refugiados.