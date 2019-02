'Coletes amarelos'. Novos apelos a manifestações pelo 13.º sábado consecutivo

Os "coletes amarelos" preveem novas concentrações em toda a França pelo 13.º sábado consecutivo (Ato 13), e para Paris foi convocada uma concentração para as 10h30 locais (9h30 em Lisboa).

A concentração em Paris está marcada para a praça de L'Étoile, onde se encontra o Arco do Triunfo, com o cortejo a percorrer os Campos Elísios e a margem do Sena até à Assembleia Nacional, antes de terminar no Champ-de-Mars, perto da Torre Eiffel.

Em simultâneo, e segundo a câmara municipal de Paris, três outras concentrações não declaradas estão previstas na capital, admitindo-se ainda a formação ou reagrupamento de outras "concentrações ou desfiles informais".

À semelhança das semanas anteriores, os setores sensíveis em torno das instituições serão protegidos por um importante dispositivo policial, em Paris e em diversas grandes cidades.

O anúncio do Ato 13 ocorre apesar de o Ministério do Interior se ter referido a uma redução da mobilização na semana passada, com menos de 60.000 pessoas nas ruas.

Uma sondagem YouGov divulgada na quinta-feira indica que perto de dois franceses em três (64%) continuam a "apoiar" o movimento dos "coletes amarelos", que exige mais justiça fiscal e a manutenção do poder de compra, mais dois pontos percentuais em um mês, e 77% (mais três pontos) consideram a sua mobilização justificada.