Trump diz que foram as “pessoas de fé” que lideraram “abolição dos direitos civis”

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse a uma plateia de líderes religiosos que um dos grandes triunfos da América foi a “abolição dos direitos civis". Durante o tradicional pequeno almoço do Dia Nacional da Oração, Trump elencou alguns dos avanços civilizacionais concretizados, primeiramente, pelos Estados Unidos, e enganou-se logo no segundo “sucesso”.

“Desde a fundação da nossa nação, muitos dos nossos mais importantes passos, desde a conquista da nossa independência até à abolição dos direitos civis, passando pelo alargamento do voto à mulher, todos foram liderados por pessoas de fé e começaram com uma oração”, disse Trump esta quinta-feira, acrescentando que “quando abrimos os nossos corações à fé, enchemos os nossos corações de amor”.

Donald Trump aproveitou, ainda, o momento para agradecer à mulher do seu vice-presidente, Mike Pence, Karen Pence, por ter aceitado um emprego “numa escola cristã”. Ora Karen Pence não aceitou um emprego numa escola qualquer, mas numa em cujos estatutos se lê que a entrada de alunos homossexuais e transgénero está totalmente proibida e que a vontade da mulher se submete sempre à do marido.

Esta edição da reunião anual acontece poucas horas após o discurso do Estado da Nação de Donald Trump, no qual criticou a prática do aborto, na tentativa de reforçar a confiança que as alas mais conservadoras da igreja têm no seu projeto governativo. A líder da maioria democrata na Câmara dos Representantes, Nanci Pelosi, esteve presente no pequeno-almoço tal como Michael Curry, o padre que casou o príncipe Harry e Meghan Markle.