“Temos que encontrar forma de não controlar outros povos”. Rival de Netanyahu não põe de lado libertação dos territórios ocupados

Nas eleições de abril próximo, Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro de Israel, tem pelo menos um concorrente de peso: Benny Gantz, um ex-general das Forças Armadas de 59 anos que fala sem medo da possibilidade de que Israel venha a ceder o controlo sobre território que, aos olhos da comunidade internacional, pertence aos palestinianos e deveria fazer parte de um futuro Estado da Palestina.

Numa entrevista ao jornal Yediot Aharonot esta quarta-feira, Benny Gantz disse que Israel “tem de encontrar uma forma de abandonar o domínio que mantemos sobre outros povos”. Em 2005, Israel retirou as tropas da Faixa de Gaza mas continua a exercer um pesado bloqueio económico sobre esta tira de terra com 1,8 milhões de habitantes e menos de 45 quilómetros de norte a sul.

“A retirada de Gaza foi aprovada pelo governo israelita e levada a cabo pelo exército - foi uma forma dolorosa de fazer as coisas, mas foi a melhor possível”, disse o rival do atual primeiro-ministro, que ainda segue à frente nas sondagens mais recentes. A televisão pública israelita publicou recentemente uma consulta em que o Likud de Netanyahu segue na frente com 32 lugares do parlamento (Knesset), seguido por Benny Gantz e o seu Hosen L'Yisrael (“Partido da Resiliência de Israel”), que conseguiria 22. O partido Yesh Atid (“Há um Futuro”, liderado por Yair Lapid, conseguiria 11 lugares. Isto significa que, coligados, Yesh Atid e Hosen L'Yisrael podem, em teoria, igualar o Likud.

Netanyahu está há uma década no poder e o processo de paz está congelado praticamente durante o mesmo tempo. Os comentários de Gantz foram aplaudidos por alguns palestinianos mas a direita israelita atirou a matar no ex-general.

“É bastante encorajadora a sua mensagem, principalmente se ele for bem-sucedido e a mantiver. Não o conhecemos ainda, apenas sabemos algumas coisas sobre ele. Como o presidente [Mahmoud] Abbas sempre diz, tudo o que precisamos é um governo em Israel que acredite na paz”, disse Nabil Abu Rdeneh, porta-voz do presidente da Autoridade Nacional Palestinana, Mahmoud Abbas.



Mas Gantz concorre numa plataforma que defende de forma muito dura a segurança do Estado de Israel e por isso as dúvidas ainda são muitas. O ex-general prometeu manter a maioria dos territórios sob mãos israelitas para já, incluindo os montes Golan.

“Nós avisámos que Benny Gantz iria formar um governo de esquerda com a ajuda dos deputados da Lista Árabe que têm 13 assentos no parlamento”, disse um porta-voz do Likud citado pela Al Jazeera sem dar o seu nome. Já o ministro da Educação, Naftali Bennett, que agora lidera um partido ultranacionalista, diz que Gantz tomou o lugar dos trabalhistas (centro-esquerda). “Gantz deixou cair a máscara e tomou o lugar de Avi Gabbay [trabalhistas] e quer expulsar os judeus das suas terras”.