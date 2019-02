Rússia tem tentado interferir na entrada dos países dos Balcãs na NATO, acusa secretário-geral da organização

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse esta quarta-feira que a Rússia tem tentado intrometer-se na entrada dos países dos Balcãs na NATO. A acusação foi feita no dia em que a Macedónia do Norte assinou um pacto que abrirá caminho para a sua adesão.

Em entrevista exclusiva à Euronews, em Bruxelas, Stoltenberg disse que “a Rússia tenta intrometer-se, a Rússia tenta interferir em processos políticos de nações soberanas”, classificando essa conduta como “errada”.

“A NATO respeita as decisões de nações soberanas independentes quer elas desejem juntar-se à NATO ou não. Em Skopje, a maioria no Parlamento, a maioria dos partidos políticos quis aderir à NATO e nós saudamos isso. Mas na Sérvia, por exemplo, afirmaram claramente que não se querem juntar à NATO e nós respeitamos isso”, sublinhou. E sugeriu que Moscovo fizesse o mesmo: “A Rússia deve respeitar as decisões tomadas por nações soberanas, mesmo quando estas queiram juntar-se à NATO e eles [os russos] não queriam isso.”

“Não queremos uma nova corrida ao armamento”

Stoltenberg também falou da retirada dos EUA e da Rússia do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF, na sigla em inglês), assinado em 1987 pelo então Presidente americano Ronald Reagan e pelo último líder soviético, Mikhail Gorbachev. O INF proíbe a produção, teste e implantação de mísseis balísticos e de cruzeiro com um alcance entre 500 e 5500 quilómetros.

“Não queremos uma nova corrida ao armamento e o que faremos é tentar convencer a Rússia a voltar a estar em conformidade com o tratado. Haverá um período de seis meses até que o processo de retirada seja finalizado e, durante esse período, a Rússia pode voltar”, disse o secretário-geral da Aliança Atlântica.

“As nossas respostas serão defensivas. Analisaremos não apenas as consequências militares, mas também como podemos ter novas iniciativas no controlo de armas. Mas temos de garantir que a NATO é capaz de fornecer dissuasão e defesa eficazes num mundo sem o tratado de INF e com mais mísseis russos”, concluiu Stoltenberg.