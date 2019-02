“Provocação inaceitável.” MNE francês condena encontro entre vice-PM italiano e “coletes amarelos”

O ministério francês dos Negócios Estrangeiros condenou esta quarta-feira o encontro entre o vice-primeiro-ministro italiano, Luigi Di Maio, e representantes dos “coletes amarelos”.

“Esta nova provocação é inaceitável entre países vizinhos e parceiros no seio da União Europeia (UE). O senhor Di Maio, que tem responsabilidades governamentais, deve ter o cuidado de não minar, através das suas repetidas ingerências, as nossas relações bilaterais, tanto no interesse da França como da Itália”, disse o ministério.

Na véspera, o líder do movimento italiano Cinco Estrelas reuniu-se com o porta-voz dos “coletes amarelos”, Christophe Chalençon, e Ingrid Levavasseur, que lidera a lista do movimento de protesto antigovernamental francês às eleições de maio para o Parlamento Europeu. O encontro aconteceu perto de Paris.

“O vento da mudança atravessou os Alpes”, escreveu Di Maio no Twitter, publicando também uma fotografia do encontro.

Itália acusa França de explorar continente africano

As relações entre Paris e Roma estão tensas desde que os populistas do Cinco Estrelas e a Liga, de extrema-direita, chegaram ao poder em Itália em junho do ano passado.

Em janeiro, a embaixadora italiana em França, Teresa Castaldo, foi chamada ao ministério dos Negócios Estrangeiros em Paris depois de Luigi Di Maio ter acusado as autoridades francesas de explorarem África e fomentarem a migração.

Di Maio exortara a UE a impor sanções a França por esta “nunca ter parado de colonizar dezenas de Estados africanos”. Essas sanções deveriam ser aplicadas a “todos os países que empobrecem África e obrigam aquelas pessoas a sair, porque os africanos deviam estar em África e não no fundo do Mediterrâneo”, sublinhou.

No ano passado, as autoridades francesas criticaram Itália por não permitir o desembarque de navios de resgate com imigrantes. As autoridades italianas devolveram a acusação.

“Se as pessoas estão hoje a abandonar [os seus países] é porque países europeus, com França no topo, nunca pararam de colonizar dezenas de países africanos”, acusou Di Maio. Se não fosse África, França seria a 15.ª economia mundial, não estaria entre as seis primeiras, acrescentou.

Críticas “hostis e sem justificação”

Fontes diplomáticas francesas classificaram as críticas como “hostis e sem justificação dada a parceria entre França e Itália na UE”. Mas Di Maio não se mostrou arrependido e fez novas acusações, relacionadas com o franco CFA, uma moeda da era colonial ainda usada em África.

“A França é um desses países que, ao imprimir dinheiro para 14 Estados africanos, impede o desenvolvimento económico destes e contribui para a partida dos refugiados que depois morrem no mar ou chegam às nossas costas. Se a Europa quer ser corajosa, deve ter a coragem de enfrentar a questão da descolonização em África”, disse.

Entretanto, o ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, atacou diretamente o Presidente francês, Emmanuel Macron. Numa entrevista recente, o representante da Liga no Executivo de Itália afirmou ter a esperança de que os franceses votem contra o partido de Macron nas eleições europeias. Só assim “poderão mudar tantos equilíbrios na Europa”, sublinhou.