Primeiros camiões com ajuda humanitária já chegaram à fronteira da Colômbia com a Venezuela

A chegada dos primeiros camiões com ajuda humanitária à cidade colombiana de Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, era aguardada com alguma expectativa, sobretudo depois de os militares venezuelanos terem alegadamente bloqueado uma ponte que liga os dois países. Segundo a embaixada dos EUA em Bogotá, esses camiões já chegaram.

O anúncio foi feito numa publicação no Twitter, segundo a qual o objetivo é de “fazer entrar a ajuda o mais rápido possível”. A embaixada publicou ainda imagens em que se veem duas pessoas a ajudar a descarregar caixas com comida e medicamentos num armazém localizado na referida cidade, que é, segundo anunciou no sábado passado Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino da Venezuela, um dos três centros internacionais de recolha de ajuda humanitária - os outros localizam-se no Brasil e numa ilha das Caraíbas não especificada.

Cerca de 60 toneladas de medicamentos e alimentos devem chegar a Cúcuta, principal cidade fronteiriça, nos próximos dias. Responsáveis por elaborar um plano para distribuir a ajuda estão a Unidade Nacional para a Gestão de Risco de Desastres, da parte da Colômbia, e a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional, do lado dos Estados Unidos.

Tudo indica que a missão não será fácil, se é que vai concretizar-se de todo. Na quarta-feira, funcionários da Guarda Nacional Bolivariana, polícia militar que compõe as Forças Armadas venezuelanas, bloquearam uma ponte que liga a Venezuela à Colômbia, na localidade de Tienditas, segundo informou a organização não-governamental Between Two Lands. A iniciativa terá acontecido em antecipação de uma eventual entrada de camiões.

Os EUA, que foram os primeiros a reconhecer Guaidó como Presidente interino da Venezuela, logo seguidos da Colômbia, acusaram Maduro de “bloquear” a entrada de ajuda, transportada por camiões e navios, para pessoas que estão “desesperadas”. E Guaidó ordenou aos militares que permitam que a ajuda humanitária chegue ao país, admitindo estar a submetê-los a um “teste” para avaliar a sua lealdade ao regime.

A Cúcuta chegou também na segunda-feira uma comissão de deputados da Assembleia Nacional, o Parlamento venezuelano que tem a maioria dos seus lugares ocupados pela oposição e foi esvaziado de poderes com a criação, em paralelo, da Assembleia Constituinte, que apoia Nicolás Maduro. O objetivo é o de afinar certos detalhes relacionados com a entrega da ajuda humanitária, que será feita, garante o grupo de opositores, em território venezuelano.

Esta quinta-feira, a ONU afirmou-se pronta para enviar ajuda de emergência para a Venezuela mas só na condição de Caracas consentir a iniciativa, esclareceu um porta-voz daquele organismo internacional à agência de notícias AFP. Segundo o mesmo responsável, as agências das Nações Unidas presentes na Venezuela — como o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, a estrutura regional para o continente americano da Organização Mundial de Saúde) — estão a tentar reforçar o seu apoio no terreno.

Também o Comité Internacional da Cruz Vermelha duplicou o seu orçamento anual para a Venezuela, salvaguardando, contudo, que não pretende imiscuir-se em questões e divisões políticas. A Cruz Vermelha venezuelana, que tem cerca de 2600 voluntários e funcionários no terreno e 33 centros de atendimento ambulatório, disse-se pronta para avançar com a distribuição da ajuda a partir do momento em que ela entre no país.