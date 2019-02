Polícia belga prende um suspeito do roubo “cinematográfico” a um banco em Antuérpia

Foi preso um suspeito no roubo espetacular - "cinematográfico", na expressão usada por alguns comentadores - do passado fim-de-semana em Antuérpia, na Bélgica. O roubo, que teve lugar no domingo de manhã, envolveu valores ainda difíceis de calcular, mas que terão sido elevados. O suspeito, segundo notícias saídas na imprensa, será um homem de origem georgiana e com nacionalidade belga.

Terá sido às primeiras horas de domingo que os assaltantes entraram num túnel de quatro metros que tinham escavado entre uma casa próxima que alugaram e o esgoto que ia dar ao banco BNP Paribas Fortis. Uma vez percorrido o esgoto, que em certas secções não tem mais do que 40 centímetros, passaram a um outro túnel, com oito metros de comprimento e entraram no banco.

Uma vez no interior, abriram entre 20 e 30 cofres dos mais de mil que lá existem e em muitos dos quais estão depositados bens de enorme valor. Ao fim de umas horas, partiram com o produto do roubo. Alertadas por volta da uma e meia da tarde, as autoridades já não encontraram ninguém, mas depararam com o túnel no banco. Vizinhos contaram que tinham ouvido barulho de marteladas nos dias anteriores.

Um engenheiro da firma que gere os esgotos da cidade disse que os ladrões ou tiveram muita sorte ou planearam muito bem o golpe, pois toda a operação foi perigosa. Quando abriram o túnel a terra podia ter desabado e no esgoto há concentrações de gases potencialmente fatais (o remédio para isso terão sido cilindros de oxigénio). Além do risco de inundações quando chove.

Problema diferente é o que se coloca em relação a determinar os bens efetivamente roubados. Como os cofres eram particulares, só os respetivos proprietários sabiam o que lá se encontrava. Foi-lhes pedido que declarassem sob honra qual era o conteúdo, antes de saberem se o seu cofre foi um dos que os ladrões abriram.

O facto de estarem barras de ouro no chão sugere que o local foi abandonado à pressa. No túnel havia também cabos, martelos pneumáticos, um colchão (para facilitar a laboriosa tarefa de preparação do golpe) e outros equipamentos.

Talvez isso permita a descoberta de indícios vitais. Afinal, outro grande golpe anterior que teve lugar na cidade, em 2003, no Centro Mundial do Diamante, só se começou a resolver depois de serem encontrados vestígios de ADN numa sanduíche meio consumida. Antuérpia tem o maior distrito de diamantes do mundo e o valor desse roubo terá rondado os cem milhões de dólares.