Mulher lança petição para cancelar Miss Curvas Uganda e exigir pedido de desculpas de ministro

Uma mulher ugandesa iniciou esta quarta-feira uma petição online para o cancelamento do concurso Miss Curvy Uganda e exigindo um pedido de desculpas do ministro que o lançou. “Temos mulheres bonitas e naturalmente dotadas que são incríveis de se olhar. Porque não as usamos como uma estratégia para promover a nossa indústria de turismo?”, disse, na véspera, o ministro do Turismo, Godfrey Kiwanda, na capital do país, Kampala. Estava dado o mote para o concurso que, numa tradução livre, significa Miss Curvas Uganda. No entanto, a iniciativa tem sido alvo de muitas críticas, sendo o ministro acusado de tentar promover o turismo sexual. Várias mulheres consideraram o concurso humilhante por retratar os seus corpos como objetos sexuais. “Estão a reduzir as mulheres a nada” Primrose Murungi, que lançou a petição, sente-se “pessoalmente atacada”. “Isto é degradante para as mulheres. Num país onde as mulheres são agarradas por homens quando caminham na rua, não é justo que se legalize esta prática tornando-as atrações turísticas”, disse, citada pelo jornal “Daily Nation”. Murungi exige que o concurso seja cancelado e que o ministro faça um pedido de desculpas público por ter apresentado tal iniciativa. “Estão a objetificar-nos e a reduzir as mulheres a nada”, acrescenta. A petição, que pode ser acedida aqui, já está muito perto de alcançar as 1500 assinaturas pretendidas.