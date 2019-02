May e Juncker retomam conversações do Brexit mas recusam renegociação do acordo

O Presidente da Comissão Europeia, Jean Claude-Juncker, e a primeira-ministra britânica, Theresa May, reuniram-se esta quinta-feira em Bruxelas, tendo decidido retomar as conversações sobre o Brexit.

Numa declaração conjunta, Juncker e May referem que a discussão que teve lugar esta quinta-feira foi “robusta” e “construtiva”, tendo ambos decidido que vão voltar a reunir-se no final do mês para fazer um balanço do diálogo.

“As conversações decorreram no espíríto de trabalho em conjunto de forma a alcançar a retirada ordenada do Reino Unido da União Europeia (UE), especialmente no contexto da determinação partilhada de forma a alcançar uma parceria forte para o futuro, dado os desafios globais que a UE e o Reino Unido enfrentam, comércio justo e aberto, cooperação na luta contra as alterações climáticas, terrorismo e defendendo as regras baseadas no sistema internacional”, pode ler-se na nota divulgada após o encontro.

Salientam, contudo, que não será renegociado o acordo do Brexit alcançado entre a UE e o Reino Unido, uma vez que corresponde a um “compromisso equilibrado”, no qual os dois lados tiveram que fazer “concessões significantes”. Aceita apenas acrescentar termos à declaração política da relação futura entre a UE e o Reino Unido, de forma a torná-la “mais ambiciosa” ao nível do “conteúdo e velocidade”.

O objetivo é permitir que o acordo possa alcançar o apoio alargado da Câmara dos Comuns, respeitando os parâmetros acordados pelo Conselho Europeu. A solução final, sublinha a nota, terá de ser aprovada pelos 27 Estados-membros e pelo Parlamento Europeu.

A primeira-ministra britânica “apresentou várias opções para abordar estas preocupações no contexto do acordo de saída, em linha com os seus compromissos com o Parlamento”, acrescenta.

Nesta altura, o Reino Unido encontra-se num impasse depois de os deputados britânicos terem rejeitado, no passado dia 15 de janeiro, o acordo alcançado entre Londres e a Bruxelas com 432 votos contra.