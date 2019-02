Líder do Daesh terá sido alvo de um golpe para ser destituído

O líder do Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, terá sido alvo de um golpe com vista à sua destituição por parte de combatentes estrangeiros e está agora a oferecer uma recompensa para quem conseguir matar os responsáveis. A informação foi avançada pelo jornal britânico “The Guardian”, que cita os serviços secretos sírios.

A tentativa de golpe, que acabaria por fracassar, terá acontecido numa aldeia perto de Hajin, localizada perto do Rio Eufrates, no leste do país, a 10 de janeiro. É nessa região, na província síria de Deir-Zor, que o grupo terrorista se mantém (cerca de 500 combatentes) depois de ter perdido quase todos os seus territórios na Síria. Segundo os serviços secretos, o golpe terá levado a uma troca de tiros entre combatentes estrangeiros e os guarda-costas que acompanham Abu Bakr al-Baghdadi, o qual terá sido levado para uma zona de deserto nas imediações.

Dos responsáveis pelo golpe sabe-se apenas que terão sido combatentes estrangeiros mas o Daesh anunciou uma recompensa para quem matar Abu Muath al-Jazairi — embora o combatente veterano não tenha sido acusado oficialmente, não é habitual oferecer uma recompensa pela morte de um seus membros mais antigos e portanto os serviços secretos acreditam que foi mesmo ele que organizou a tentativa de destituição, refere o “Guardian”. Já havia rumores de alguma agitação e manobras suspeitas dentro do grupo terrorista, mas nada deixava antecipar um golpe como aquele que foi anunciado.

Segundo as autoridades iraquianas e os seus parceiros britânicos e norte-americanos, Abu Bakr al-Baghdadi passou recentemente algum tempo no último reduto do seu califado, onde os membros mais resistentes do grupo se juntaram depois de dois anos de batalhas perdidas.

Esta quinta-feira, a coligação internacional que combate os jiadistas anunciou que o Daesh controla, neste momento, menos de 1% do seu antigo território. Os combatentes estão agora encurralados pelas Forças Democráticas da Síria (SDF), grupo formado por curdos e árabes que deixará de ser apoiado pelos EUA, conforme anunciou Donald Trump recentemente.

Segundo o comunicado divulgado pela coligação internacional, há jiadistas a “tentar misturar-se com mulheres e crianças que tentam fugir do conflito”. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, fugiram já da última região ocupada pelo Daesh mais de 37 mil pessoas, na sua maioria familiares dos combatentes.