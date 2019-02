Filipinas. Surto de sarampo declarado na capital e noutras regiões do país

As autoridades de saúde das Filipinas declararam esta quarta-feira um surto do vírus altamente contagioso do sarampo na capital, Manila.

Entre os dias 1 e 19 de janeiro, 196 pessoas contraíram sarampo, em comparação com 20 casos em igual período do ano passado. Cerca de 50 pessoas terão morrido da doença, sobretudo crianças.

O ministro filipino da Saúde, Francisco Duque, alertou que “os pais não devem esperar pela chegada de complicações porque pode ser demasiado tarde”. A broncopneumonia causada por complicações relacionadas com o sarampo pode ser fatal, pelo que os pais devem imunizar as crianças, acrescentou.

“Declaramos um surto porque os casos aumentaram nas últimas semanas e de forma a reforçar a vigilância de novos casos e a alertar mães e cuidadores para serem mais vigilantes”, disse ainda Duque em comunicado.

Área do surto alargada a outras regiões

Além dos casos confirmados, pelo menos 861 casos suspeitos de sarampo foram relatados até 2 de fevereiro, segundo dados avançados pelo Departamento de Saúde. Na quinta-feira, as autoridades expandiram a área do surto incluindo outras regiões do país.

Os filipinos têm mostrado relutância em imunizar os seus filhos em centros de saúde do Governo na sequência de complicações relacionadas com uma vacina contra a dengue.

Em 2018, o número de casos registados na área metropolitana de Manila foi de 3646, enquanto no ano anterior foram detetados 351 casos.

O sarampo é uma doença altamente contagiosa, transmitida pelo ar, e espalha-se facilmente através de tosse e espirros. Os sintomas iniciais são geralmente febre, tosse, corrimento nasal e olhos inflamados. Começam a aparecer manchas vermelhas na cara que depois se alastram para o resto do corpo.