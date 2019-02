David começou a inventar próteses aos nove anos. Com peças de Lego

David Aguilar nasceu sem o braço direito. “Em criança, eu ficava muito nervoso por estar à frente de outros rapazes porque eu era diferente, mas isso não me impediu de acreditar nos meus sonhos.” A imaginação e a curiosidade fizeram o resto. David inventou um braço artificial. Com peças de Lego.

A história deste jovem de 19 anos, natural de Andorra, foi publicada esta quinta-feira na Reuters. Na sua conta oficial no YouTube é possível ver alguns vídeos e a evolução dos modelos. No vídeo abaixo estão três braços prostéticos, com a inscrição MK, numa declarada homenagem ao Iron Man.

David Aguilar, atualmente a estudar Bioengenharia na Universidade Internacional da Catalunha, já usa a quarta versão do braço robótico. E tudo começou, lembra noutro vídeo na conta acima referida, com um boné com ventoinha. Tinha nove anos. Depois, com as peças de Lego que o pai lhe ofereceu, evoluiu para um suporte para iPhone, até que se aventurou nas motas, carros, aviões, naves espaciais. Tudo com Lego.

Até que, embalado por um sentimento de injustiça perante os outros, acabaria por criar o primeiro braço, na altura muito rudimentar. Depois evoluiu para elásticos e cabos, até que chegaram os motores e foi aberto um mundo de possibilidades.

“Eu queria olhar-me ao espelho como vejo os outros rapazes, com duas mãos”, desabafa à Reuters, garantindo que usa o braço apenas de vez em quando, já que se considera independente só com um braço.

Depois de finalizar os estudos académicos, este catalão que gosta de misturar música deseja criar mais membros prostéticos acessíveis para quem tem menos possibilidades financeiras. “Eu tentaria dar-lhes uma prótese, mesmo que fosse de borla, para que eles se sintam uma pessoa normal.”