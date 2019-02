Clima. Democratas apresentam plano ‘Green New Deal’ para transformar economia dos Estados Unidos

Os democratas apresentaram esta quinta-feira um plano para transformar a economia norte-americana, de forma a combater as alterações climáticas e criar milhares de empregos nas energias renováveis, indiciando que esta vai ser uma questão central nas eleições presidenciais de 2020.

Pelo menos seis senadores democratas com ambições presidenciais copatrocinaram o designado ‘Green New Deal’, um programa que se inspira no programa social e económico do Governo de Roosevelt, dos anos 1930, apresentado por Alexandria Ocasio-Cortez, eleita para a Câmara dos Representantes pelo Estado de Nova Iorque, e o veterano senador Ed Markey, do Estado do Massachusetts.

O documento foi apoiado pelos senadores Cory Booker, do Estado de Nova Jérsia, Kirsten Gillibrand (Nova Iorque), Kamala Harris (Califórnia), Elizabeth Warren (Massachusetts), Bernie Sanders (Vermont) e Amy Klobuchar, do Minnesota.

O texto apresentado corresponde a uma proposta que não é uma lei, mas visa apenas orientar qualquer futura legislação do Congresso sobre alterações climáticas.

A proposta de resolução não vinculativa propõe uma “mobilização nacional a dez anos”, com uma escala similar à do New Deal original, para afastar a economia de combustíveis fósseis como o petróleo e o carvão, substituindo-os por fontes renováveis de energia, como vento e sol.

Aí se define o objetivo de conseguir “100% da procura de energia nos EUA através de fontes limpas, renováveis e com emissões zero”, incluindo energia nuclear.

“O nosso futuro energético não pode ser encontrado no escuro de uma mina, mas à luz do sol”, afirmou Markey, durante uma conferência de imprensa no Capitólio.

O plano vai além da energia e defende garantias para o emprego e uma cobertura nacional de cuidados de saúde, bem como acesso a educação de qualidade e a habitação.

A resolução defende a eliminação da poluição dos combustíveis fósseis e das emissões de gases com efeitos de estufa, “tanto quanto tecnologicamente possível”, em vários setores de atividade económica e apela “à melhoria de todos os edifícios existentes nos EUA” para serem eficientes em termos de consumo de energia.

Markey previu que mais eleitos democratas assinem o plano, à medida que este for sendo divulgado, e admitiu que alguns republicanos o possam também vir a apoiar. Uma sondagem feita em dezembro, pelas universidades de Yale e George Mason, mostrou um apoio de 80% entre os eleitores registados.

“Esta é uma questão eleitoral no país”, afirmou Markey. “A geração verde levantou-se e está a dizer que quer este problema resolvido, considerando-o uma das duas ou três principais questões das eleições de 2020.

Apesar de os democratas não avançarem com uma quantificação do seu plano, alguns republicanos já o acusaram de ser radical e previram que iria custar biliões (milhões de milhões) de dólares e provocar um “imenso” aumento de impostos.

O senador republicano John Barrasso, do Estado do Wyoming, que preside à comissão senatorial do Ambiente e Obras Públicas, classificou o ‘Green New Deal’ como “um manifesto socialista que apresenta uma lista de dádivas governamentais, incluindo garantia de alimentação, habitação, educação e segurança económica, até para os que se recusam a trabalhar”.

Em resposta a críticas, Alexandria Ocasio-Cortez recordou que, quando o Presidente John F. Kennedy apresentou o objetivo de ir à Lua, também se confrontou com considerações de impossibilidade.

Questionada sobre como é que o plano seria pago, Alexandria Ocasio-Cortez respondeu que seria “da mesma maneira que se pagou pelo New Deal original, pela II Guerra Mundial, pelos resgates dos bancos, pelos cortes de impostos para os ricos e por décadas de guerras – com dinheiro público definido pelo Congresso”.