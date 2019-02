Uma aldeia inteira na Argentina sob suspeita. Marito saiu para pescar e não voltou: ritual satânico ou narcotráfico?

Quimilí, em Santiago del Estero, na Argentina, recebe esta quarta-feira a visita do Presidente Mauricio Macri. Em maio de 2016, o desaparecimento de Mario Agustín Salto, de 11 anos, transformou-se num processo kafkiano

Pero la calma es un hilo débil que a esa hora recorre el pueblo y dentro de unos segundos se va a cortar. Quimilí va a dejar de ser esa localidad donde nunca pasa nada

Na derradeira tarde de maio de 2016, Marito saiu de casa à hora da sesta. Empoleirado na sua bicicleta, pedalou até à lagoa. Ia pescar. O charco, como costumam dizer por lá (muitas vezes para o Oceano Atlântico), não era muito longe. Por lá, na margem seca, estavam outros dois miúdos na brincadeira. Somente os cães interrompiam a calmaria. Estamos em Quimilí, Santiago del Estero, na Argentina.

Marito, ou Mario Agustín Salto, nunca mais voltaria. A família deu conta do desaparecimento às autoridades. A população muniu-se de compromisso e angústia alheia e procurou o rapaz de 11 anos. Finalmente, dois dias depois, encontraram o corpo do pibe argentino sem vida. Marito foi violado, torturado, esquartejado e abandonado nos arredores da cidade.

Esta história, que abanou as estruturas morais da sociedade argentina, foi recordada pela pena de Evangelina Himitian, jornalista do “La Nación”, a 4 de novembro de 2018. Parece um esboço de um conto maldito de um qualquer escritor da literatura sul-americana, a tal que ofereceu, entre outros, Borges, García Márquez, Vargas Llosa e Cortázar.

A juíza Rosa Falco, continua Himitian, tem em mãos um caso macabro. “Parece um livro de magia”, sugere a escriba do artigo naquele importante diário argentino. Afinal, tem o latido dos cães, cartas que anunciam um qualquer ritual bizarro e um bruxo detido. Há também a suspeita de que seria um crime ligado ao narcotráfico, um ajuste de contas, e um aviso para o tio de Marito, Marcelo Salto, que terá participado alguns meses antes do crime numa operação antidrogas.

“Há uma imagem que lhe dá sempre calafrios [à juíza]: um manuscrito encontrado na mesa de cabeceira do bruxo, o principal suspeito. Ali, figura o nome de Marito marcado com um círculo e com a legenda “Já tenho a sua virilidade, juventude e fortaleza”. Noutro papel, “Dá-me o que te peço”. Outra hipótese: pacto de sangue, envolvendo o sacrifício humano.

Misterioso.

Foram então detidas oito pessoas. Uma coisa era certa, contava o mesmo texto do “La Nación”, o ADN encontrado nas roupas e corpo do menino pertenciam a duas pessoas ligadas -- ou irmãos ou familiares. Problema: nenhum dos detidos coincidia com o ADN recolhido. Por isso, avançou-se para uma “ideia faraónica”: fazer testes de ADN a 3000 pessoas, contava este outro artigo do “La Nación”, em outubro de 2018.

A intenção da juíza passava por, através de amostras de ADN de cada família de Quimilí, reduzir “muito o universo dos 27 mil habitantes” que tem aquele pueblo.

A história de Marito voltou esta quarta-feira aos jornais argentinos porque Mauricio Macri, o presidente daquele país, vai visitar a localidade. Ou, como lhe chamou o "La Nación" esta quarta-feira, "a aldeia marcada pelo horror".