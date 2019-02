Trabalhistas pedem oficialmente adiamento do Brexit

O partido Trabalhista pediu oficialmente esta quarta-feira o adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia (UE), previsto para 29 de março.

A porta-voz dos trabalhistas, Emily Thornberry, disse que ninguém acredita que a primeira-ministra britânica consiga as concessões que procura no acordo com o bloco comunitário, pelo que a alternativa mais sensata será adiar o Brexit.

“Nesta altura, a atitude mais cautelosa será procurar o prolongamento temporário do Artigo 50, de forma a perceber se as negociações avançam ou, se pelo contrário, teremos que seguir um plano diferente”, declarou Emily Thornberry na Câmara dos Comuns.

Segundo os trabalhistas, só o adiamento do Brexit poderá evitar uma saída desordenada do Reino Unido da União Europeia, depois de os deputados britânicos terem rejeitado no ano passado o acordo alcançado entre Londres e a Bruxelas com 432 votos contra.

No domingo, Theresa May garantiu num artigo publicado no “Sunday Telegraph” que o Reino Unido está “determinado” em cumprir o prazo para o país sair da UE, daqui a sete semanas.