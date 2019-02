Taxistas madrilenos regressam ao trabalho depois de 16 dias de greve

Os taxistas de Madrid regressaram esta manhã ao trabalho depois de 16 dias de greve sem terem conseguido chegar a acordo com o Governo regional sobre as suas exigências para restringir a atividade dos veículos de aluguer com condutor.

Os táxis voltaram a circular a partir das 6h00 (5h00 em Lisboa) de hoje nas ruas da capital espanhola, tendo os dirigentes das estruturas profissionais dos condutores avisado que o sector "não se vai render" e vai continuar a lutar para que a atividade de empresas como a Uber e a Cabify seja regulamentada.

Os cerca de 20.000 condutores de táxis decidiram voltar ao trabalho depois de terem votado num referendo na terça-feira à noite, onde aqueles que estavam a favor da interrupção da greve ganharam por 54 % dos votos.

Na sua última proposta, que voltou a ser recusada pelo Governo da Comunidade Autonómica de Madrid, os taxistas já tinham baixado as suas exigências, renunciando que fosse fixado um período de tempo mínimo para contratar os serviços dos veículos de aluguer com condutor.

As plataformas da internet Uber e Cabify anunciaram no final de janeiro último que deixavam de prestar serviços em Barcelona, depois de a Comunidade Autonómica da Catalunha ter decidido que estes veículos passavam a ter um prazo mínimo de 15 minutos para serem chamados pelos clientes.

Para estas empresas, a nova obrigação não existe em nenhum outro lugar na Europa e é incompatível com a rapidez que é necessário ter para prestar o serviço aos seus clientes.

Os taxistas espanhóis defendem que a Uber e Cabify lhes fazem uma "concorrência desleal".

Cada Comunidade Autonómica espanhola tem competências para legislar neste setor.