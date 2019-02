Representante especial dos EUA em Pyongyang para preparar encontro Kim-Trump

O representante especial dos EUA para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, está em Pyongyang para negociações com vista à preparação do segundo encontro entre os líderes dos dois países.

Biegun chegou à capital norte-coreana no momento em que o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou, durante o discurso sobre o Estado da União, que irá reunir-se com o seu homólogo Kim Jong-un nos dias 27 e 28 deste mês no Vietname. Os dois líderes darão seguimento ao encontro de junho do ano passado em Singapura, um encontro histórico mas vago na definição de metas.

Antes da viagem para Pyongyang, o enviado dos Estados Unidos encontrou-se com dirigentes da Coreia do Sul e disse que pretende obter “resultados concretos”.

Nuclear “crucial para a sobrevivência do regime”

Na semana passada, Trump criticou altos funcionários da segurança nacional americana que disseram ser improvável que a Coreia do Norte desmantele o arsenal nuclear, não cumprindo o acordado com os EUA. Segundo o relatório “Worldwide Threat Assessment”, a posse de armas nucleares é vista como “crucial para a sobrevivência do regime” norte-coreano, pelo que Pyongyang tenta negociar “medidas de desnuclearização parcial para obter concessões importantes por parte dos Estados Unidos e do mundo”.

No Twitter, Trump escreveu que as relações com a Coreia do Norte estão no seu melhor e que os testes nucleares do Governo norte-coreano terminaram, como acordado na cimeira de Singapura.

Trump fez esta afirmação um dia depois de o diretor dos serviços de inteligência dos EUA, Dan Coats, ter afirmado, no Congresso, que as informações que possui indicam que os testes nucleares da Coreia do Norte não foram suspensos e que não há qualquer sinal dessa intenção.