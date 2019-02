NATO. “Isto que aconteceu hoje não estava inscrito necessariamente nos astros”

A Macedónia esperou muito tempo pelo dia hoje. Foram mais de 18 anos. Na sala oval da NATO, a principal sala de reuniões do novo edifício da Aliança Atlântica, Nikola Dimitrov pôde finalmente assinar o protocolo de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte.

Passava das onze da manhã em Bruxelas e o ministro dos Negócios Estrangeiros da agora chamada República da Macedónia do Norte, tinha acabado de chegar de Washington. "Estou com jetleg e muito emocionado", disse, pedindo a "compreensão" dos presentes, entre eles os embaixadores dos países da Aliança encarregados de assinar e confirmar o protocolo.

"Foi um longo caminho. (...) E este foi um pedido que fizemos juntamente com mais nove nações, no ano 2000, quando assinámos a declaração de Vilnius", desabafou Dimitrov. Dos dez países, já só a Macedónia continuava à espera para aderir ao bloco, impedida pela Grécia e pelo braço-de-ferro entre Atenas e Skopje por causa o nome do país.

A disputa ficou finalmente para trás em janeiro deste ano, quando o parlamento grego deu o "ok" ao Acordo de Prespa assinado em junho de 2018.

Os dois países concordam agora com um nome: "República da Macedónia do Norte". Até então, a Grécia sempre rejeitou reconhecer a designação do país, por coincidir com a da região grega da Macedónia, receando potenciais reivindicações territoriais por parte dos vizinhos. Ao invés, referia-se ao estado independente sempre como FYROM, seguindo a sigla em inglês que quer dizer Antiga República Jugoslava da Macedónia.

"A Macedónia será em breve Macedónia do Norte", garantiu nesta terça-feira Dimitrov em Bruxelas. "É uma questão de dias até que as alterações à nossa constituição entrem em vigor".

“Isto que aconteceu hoje não estava inscrito necessariamente nos astros”

Para o secretário-geral da NATO, a adesão à Aliança é "um momento histórico" que, segundo Jens Stoltenberg, resultou também da "coragem" dos primeiros ministros grego e macedónio que fecharam a acordo. O embaixador português na NATO acrescenta mais razões.

"Contribui para a estabilidade dos Balcãs, para a estabilidade internacional e para a estabilidade europeia em primeiro lugar", afirma Luís Almeida Sampaio ao Expresso, sublinhando que os "problemas ainda não terminaram" nos Balcãs Ocidentais, "uma região historicamente tão turbulenta".

"Só terminarão no dia em que todos os países que compõem os Balcãs ocidentais fizerem parte das estruturas euro-atlânticas, seja a NATO ou União Europeia" conclui.

Almeida Sampaio foi embaixador não-residente na Macedónia entre 2008 e 2012, na mesma altura em que representava Portugal em Belgrado, e acompanhou de perto a situação política e social no país e a vontade de Skopie em aderir à NATO. "Isto que aconteceu hoje não estava inscrito necessariamente nos astros", diz, sublinhando que eram muitas as dúvidas recentes sobre se seria possível "ultrapassar as dificuldades".

"Isto é mais uma demonstração de otimismo no futuro em tempos tão conturbados do ponto de vista internacional, designadamente do ponto de vista da segurança", afirma ainda.

Questionado sobre a influência russa nos Balcãs, o embaixador português diz que a adesão representa "uma opção da população da Macedónia no sentido da NATO e do Ocidente". E considera ainda que, do ponto de vista geopolítico, "a NATO fica melhor com a Macedónia do que sem a Macedónia".

O país aspira também a fazer parte da União Europeia, mas esse é um processo que está mais demorado.

O protocolo assinado nesta quarta-feira terá agora de ser ratificado pelos 29 países da NATO e a Grécia poderá fazê-lo já na próxima semana. O processo deverá ainda demorar cerca de um ano. No final, a Macedónia do Norte será o 30º país da Aliança Atlântica.