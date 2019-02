Irão promete dar “lição aos governantes criminosos e mentirosos de Israel” se ataques continuarem na Síria

O Irão ameaçou esta terça-feira Israel com uma resposta “firme e apropriada” se Telavive continuar a atacar alvos iranianos na Síria, onde Teerão apoia o regime de Bashar al-Assad na guerra contra rebeldes e combatentes do Daesh.

As autoridades israelitas têm procurado evitar um envolvimento direto no conflito sírio, que já dura há mais de sete anos, mas reconheceram a autoria de dezenas de ataques que visam impedir o que dizem ser a entrega de armamento avançado ao Hezbollah. Telavive também pretende evitar que o Irão, que vê como a maior ameaça à sua segurança, se reforce militarmente na Síria. Com eleições marcadas para abril, Israel poderá intensificar os seus ataques aéreos.

Num encontro em Teerão com o chefe da diplomacia síria, o secretário do Conselho de Segurança Nacional do Irão, Ali Shamkhani, disse que os ataques israelitas violam a integridade territorial da Síria e são “inaceitáveis”. “Se estas ações continuarem, ativaremos algumas medidas calculadas como dissuasão e como resposta firme e apropriada para darmos uma lição aos governantes criminosos e mentirosos de Israel”, acrescentou.

No mês passado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que as forças israelitas continuariam a atacar os iranianos na Síria, advertindo-os para “saírem dali” rapidamente. “Estamos a trabalhar para impedir que o Irão estabeleça uma presença militar na Síria. Não vamos ceder na busca desse objetivo”, acrescentou.

Netanyahu tem exortado os EUA e outros países a reconhecerem a soberania de Israel sobre os Montes Golã de que Telavive se apoderou na guerra de 1967 e posteriormente anexou. O chefe do Governo israelita mostrou-se preocupado com a anunciada retirada das tropas americanas da Síria, dizendo que a saída poderá permitir ao Irão expandir a sua presença e influência no país.

O conselheiro norte-americano de segurança nacional, John Bolton, afirmou que os Estados Unidos apoiam o direito de Israel à autodefesa e garantiu que a Administração Trump continuará a trabalhar com Israel para combater “a contínua ameaça do Irão”.