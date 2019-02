“Este diabólico e maníaco europeista”. Tusk tirou o dia para irritar os eurocéticos

Donald Tusk espera que exista “um lugar especial no inferno” para quem fez campanha pelo Brexit sem pensar nas consequências. Os eurocéticos, como se esperava, lançaram-se à garganta do presidente do Conselho Europeu, criticando a sua tomada de posição política tão clara perante uma decisão que foi tomada em referendo por uma maioria dos britânicos.

Tusk disse também que a Europa não vai renegociar o acordo de saída e disse-o de forma clara, coisa que os políticos britânicos não fazem para não perderem as rédeas nem à opinião pública nem aos seus próprios deputados.

Nada disto agradou aos que lutaram pela saída do país do bloco dos 27 e as reações foram praticamente imediatas. Andrea Leadsom, líder da maioria conservadora na Câmara dos Comuns e uma conhecida defensora do Brexit, disse à BBC que Tusk é “um homem sem maneiras”, e que os seus comentários tinham sido “bastante vergonhosos”, “totalmente inaceitáveis” e vingativos”. Leadsom disse ainda que, quando o presidente tirar um tempo para refletir, vai arrepender-se daquilo que disse. “Tenho a certeza de que vai aperceber-se do que fez. Esta é uma negociação entre amigos, aliados, vizinhos. É suposto ser conciliador e aquele 'tweet' mesquinho diminui a sua pessoa”, disse a deputada.

Tusk, um europeísta “diabólico e maníaco”

Também Sammy Wilson, dos unionistas irlandeses que apoiam os conservadores no governo e lhes garantem a magra maioria de 10 deputados, se revoltou contra as palavras de Donald Tusk. “Mais uma vez, Donald Tusk mostra o seu desprezo pelas 17,4 milhões de pessoas que votaram para escapar à corrupção da UE e construir um paraíso livre e próspero no Reino Unido. Este diabólico e maníaco europeista está a tentar dar o seu melhor para manter o nosso país acorrentado à burocracia e ao controlo da UE”, escreveu num comunicado publicado no Twitter.

O ministro do Interior, Sajiv Javid, disse simplesmente que os comentários de Tusk são “inaceitáveis”. No seu discurso, Tusk disse ainda que “não há uma força política com uma liderança eficaz que defenda a permanência” - uma referência implícita ao segundo referendo como uma “causa perdida” na qual ninguém pegou. Apesar de todo o fel libertado contra o presidente do Conselho Europeu, Tusk tentou oferecer alguns caminhos. Embora tenha afirmado que a UE não tinha “nenhuma nova oferta” a fazer e que o acordo não estava aberto a “novas negociações”, disse também que ainda acredita numa “solução comum” se for possível encontrar uma solução que garanta a paz na Irlanda no Norte.