Estado da União: Trump insiste num muro e tenta galgar outro

Foi em silêncio que os congressistas do Partido Democrata ouviram, na noite passada (madrugada de quarta-feira em Lisboa), Donald Trump apelar à unidade em prol dos Estados Unidos da América. O Presidente, que proferia no Congresso o segundo discurso do Estado da União do seu mandato (o de 2017, ano da posse, não foi oficial) — mas o primeiro com maioria adversa na Câmara dos Representantes —, não mencionou o recente encerramento do Estado durante 35 dias, causado precisamente pela incapacidade de alcançar um consenso entre os ramos executivo e legislativo.

Trump anunciou novo encontro com o líder norte-coreano Kim Jong-un, insistiu no muro que jura que vai construir na fronteira com o México, criticou a despenalização do aborto e defendeu a anunciada retirada de tropas do Médio Oriente e a guerra comercial com a China. Tudo isto num discurso do estado da União subordinado ao tema “Escolher a grandeza”. Foi o terceiro mais longo de sempre, com 82 minutos, menos sete do que o do recordista Bill Clinton, em 2000. O Presidente entrou e começou a falar sem dar hipótese à líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, de fazer a habitual apresentação.

A sala estava ornada de um friso de branco, cor da roupa escolhida pelas mulheres da bancada democrata (que alguns homens secundaram com laços) para defender a igualdade entre sexos. Além dos membros da Câmara dos Representantes (raros democratas boicotaram a sessão) e do Senado, estavam presentes juízes do Supremo Tribunal e dezenas de convidados. Ausente esteve o secretário da Energia, Rick Perry, escolhido para “sobrevivente designado” da noite, isto é, alguém que fica num local protegido para assegurar a continuidade do Governo caso uma catástrofe elimine o grosso da classe política reunida no Capitólio.

“Temos de rejeitar a política da vingança, da resistência e da retaliação”, afirmou o chefe de Estado. Atrás dele, Pelosi reagiu com um aplauso propositadamente exagerado, como que a exortar Trump a seguir o seu próprio conselho. No mesmo dia, durante um almoço com aliados, o Presidente denegrira adversários políticos, incluindo o seu companheiro de partido John McCain, senador falecido há meses.

ERIK S. LESSER

Parte do apelo ao consenso explica-se pela vontade dos congressistas democratas de levar às últimas consequências a investigação às ligações entre campanha presidencial de Trump de 2016 e o regime russo — que interveio no processo eleitoral a seu favor, através de pirataria informática — e também o seu currículo fiscal. “Está a dar-se um milagre económico nos Estados Unidos e a única coisa que pode travá-lo são guerras tolas e políticas ou ridículas investigações partidárias”, garantiu “Para haver paz e legislação, não pode haver guerra e investigação. Não é assim que isto funciona!”, prosseguiu, parecendo esquecer que uma função do Congresso é supervisionar a ação governativa. Está para breve o anúncio das conclusões do inquérito do procurador especial Robert Mueller, a que Trump tem chamado “uma caça às bruxas”.

Eliminar transmissão de VIH até 2030

“O estado da nossa união é forte”, assegurou o 45.º líder dos Estados Unidos. “USA! USA!”, retorquiram congressistas republicanos. “Isso soa tão bem!”, alegrou-se o Presidente, que enumerou o que considera serem proezas de alcance bipartidário, como a bonança económica, o acordo comercial norte-americano que substituiu o NAFTA, a criação de postos de trabalho, a redução do preço dos medicamentos, medidas de justiça penal e êxitos no combate à sida/VIH, cuja propagação prometeu eliminar nos Estados Unidos até 2030.

Trump obteve aplausos unânimes ao enaltecer convidados presentes na sessão, como uma criança sobrevivente de cancro, veteranos da II Guerra Mundial (incluindo um prisioneiro do campo de concentração de Dachau que fazia 80 anos e que ouviu os congressistas cantar-lhe os parabéns) e um polícia ferido durante um ataque a uma sinagoga. Também apresentou uma família de que três membros foram mortos durante um assalto e acusou desse crime um imigrante ilegal, apesar de este ainda não ter sido julgado.

Até as congressistas democratas aplaudiram, e de pé, quando Trump celebrou o facto de 58% dos empregos criados em 2018 terem sido para mulheres. “Todos os americanos podem orgulhar-se de termos mais mulheres na população ativa do que nunca”, afirmou o Presidente. Pedindo às adversárias para “não se sentarem já”, acrescentou: “Exatamente um século depois de o Congresso ter aprovado a revisão constitucional que deu o direito de voto às mulheres, temos também mais mulheres do que nunca em funções no Congresso”.

Doug Mills / POOL

Menos pacíficas foram referências ao que fez para reverter o legado do antecessor. Das reduções de impostos para grandes fortunas e empresas à revogação de partes do sistema de saúde universal conhecido como Obamacare, passando por menor regulação.

“Vou construí-lo!”… ao muro, claro

Onde a aproximação parece impossível é na questão da imigração. “Vou construí-lo”, prometeu Trump pela enésima vez, referindo-se ao muro de 5000 milhões de dólares (4385 milhões de euros) que quer construir na fronteira com mo México. “A minha administração enviou ao Congresso uma proposta de senso comum para pôr fim à crise na nossa fronteira sul”, afirmou. “Inclui ajuda humanitária, maior aplicação da lei, deteção de drogas nos pontos de entrada, eliminar vazios legais que permitem o contrabando de crianças e planos para uma nova barreira física ou muro que proteja as vastas áreas entre postos fronteiriços.”

“Trata-se de uma barreira de aço inteligente e estratégica que permite ver de um lado para o outro, não de um mero muro de betão”, explicou. “Dito de forma simples, os muros funcionam e os muros salvam vidas”. A representante democrata Ilhan Omar deitou mãos à cabeça e houve vaias enquanto Trump alertava para os perigos de caravanas de migrantes vindas da América Latina. O dirigente visita a cidade raiana de El Paso dentro de dias

ERIK S. LESSER

A recusa dos democratas em aprovar orçamentos que prevejam a construção do muro, a que chamam “imoral” apesar de Trump o considerar uma “obrigação moral”, levou em dezembro ao encerramento parcial do setor estatal, com 800 mil funcionários públicos a serem mandados para casa sem salário. O próprio discurso do estado da União, de início marcado para 29 de janeiro, foi adiado contra a vontade de Trump, tendo Pelosi argumentado com carências na segurança do Congresso. Com a popularidade em baixa e vários democratas a anunciar pré-candidaturas às presidenciais de 2020, o Presidente acabou por ceder e reabrir o Estado até 15 de fevereiro. Não sem antes se dizer disposto a encerrá-lo outra vez se não lhe derem o muro, ou a declarar o estado de emergência para o erguer sem aprovação do Congresso.

“Os políticos e doadores ricos defendem as fronteiras abertas mas vivem atrás de muros, portões e guardas. Entretanto os americanos da classe trabalhadora é que pagam o preço da imigração ilegal em massa”, criticou Trump, para quem “a tolerância à imigração ilegal não é compaixão. É cruel”.

Amigo da Coreia, não tanto da China

O líder americano anunciou que vai encontrar-se de novo com o seu homólogo da Coreia do Norte, a 27 e 28 deste mês, no Vietname. Trump e Kim Jong-Un reuniram-se em junho do ano passado em Singapura. “Há muito trabalho por fazer, mas a minha relação com Kim Jong-un é boa”, afirmou. “Se não tivesse sido eleito Presidente dos Estados Unidos, estaríamos agora, a meu ver, numa grande guerra com a Coreia do Norte”, acrescentou, sem grande base factual, para depois lembrar que Pyongyang libertou todos os reféns e prisioneiros americanos que mantinha.Trump também garantiu que a China deixará de roubar empregos e propriedade intelectual americana, recordando que impôs tarifas de 250 mil milhões de dólares (219 mil milhões de euros) aos bens chineses importados, reafirmou o propósito de abandonar o Tratado de Forças Nucleares Intermédias assinado com a então União Soviética durante a Guerra Fria e gabou-se de ter forçado os parceiros da NATO a prometer maiores contribuições para a Aliança Atlântica.

Doug Mills / POOL

O Presidente regozijou-se com o que crê ser a derrota do Daesh e com o assassínio seletivo de um dos autores do atentado contra o bombardeiro USS Cole em 2000. Depois de ter anunciado (sem consequências práticas até à data) a retirada das tropas americanas da Síria, sustentou hoje que as negociações em curso com os talibãs permitirão em breve igual movimento no Afeganistão.

Imprecisões de um Presidente

Num discurso sem qualquer referência a questões ambientais, Trump cometeu a dose habitual de imprecisões. Se a criação de emprego na indústria é assinalável, as estatísticas oficiais colocam-na em 454 mil postos de trabalho desde a sua posse, não os 600 mil de que se gabou. A criação total de empregos é de 4,9 milhões, abaixo dos 5,3 milhões que mencionou. Também a afirmação de que há mais pessoas a trabalhar nos Estados Unidos do que nunca só é verdadeira em valor absoluto, não em taxa de participação laboral. De igual modo, a boa situação económica não permite dizer que o desempenho do país é “de longe o mais quente de todo o mundo”. China, Índia ou, na Europa, Polónia, Letónia e até Grécia são contraexemplos, informa o diário “The New York Times”.

Também houve alguma hipérbole no drama da imigração: a “crise nacional urgente” nos cruzamentos ilegais da fronteira fica muito aquém do pico. No último trimestre de 2018 a Guarda Fronteiriça levou a cabo 50 mil detenções por mês, quando no começo do século eram o dobro e a tendência de quebra se verifica há 20 anos. Se o Presidente diz querer que “mais gente entre no país, mas de forma legal”, o facto é que tem dificultado a entrada aos candidatos a asilo, que o fazem dentro da lei.

Num vídeo de oito minutos emitido na Internet, o Partido Democrata deu a resposta ao Presidente. A georgiana Stacey Abrams, que em novembro perdeu por pouco as eleições para governador do Estado, acusou Trump de querer dificultar o exercício do direito de voto aos negros e afirmou que o “shutdown foi um truque engendrado pelo Presidente dos Estados Unidos, à revelia de qualquer justiça, abandonando não apenas o nosso povo, mas os nossos valores”.