Costa Rica. Ex-Presidente e Nobel da Paz Óscar Arias acusado de agressão sexual

Uma psiquiatra e ativista antinuclear acusa o antigo Presidente da Costa Rica e Prémio Nobel da Paz, Óscar Arias, de a ter agredido sexualmente há mais de quatro anos. Alexandra Arce von Herold apresentou uma queixa-crime na segunda-feira e fez uma declaração sob pena de perjúrio a pedir que Arias fosse acusado. A alegada vítima forneceu uma cópia da queixa de 10 páginas ao jornal “The New York Times” (NYT).

Arce von Herold reunia-se muitas vezes com Arias por serem ambos defensores do desarmamento nuclear. No final de 2014, quando estavam a discutir um evento em Viena na casa do ex-Presidente, este aproximou-se dela por trás, tocou-lhe no peito e meteu as mãos por dentro da sua saia, relata. Perturbada, ela foi embora e contou a várias pessoas o que se tinha passado, incluindo ao irmão. “Era como se ela estivesse com stress pós-traumático. Não se sentia segura”, conta o irmão, referindo-se às semanas que se seguiram ao alegado abuso.

Num comunicado divulgado pelo seu advogado, Arias nega “categoricamente as acusações” contra ele. “Nunca agi de maneira que desrespeitasse a vontade de qualquer mulher”, refere, afirmando-se inocente e dizendo que irá defender-se em tribunal.

Arias ganhou o Prémio Nobel da Paz em 1987 por ter negociado um plano para acabar com várias guerras civis na América Latina. Foi Presidente da Costa Rica durante dois mandatos, entre 1986 e 1990 e entre 2006 e 2010, e é, ainda hoje, a figura mais poderosa do país, dirigindo uma fundação que promove a paz e a democracia.

A psiquiatra e ativista diz ter hesitado em avançar antes com a acusação com receio de alienar Arias, uma pessoa destacada na luta pelo desarmamento nuclear. “A causa era mais importante do que qualquer outra coisa”, afirma, citada pelo NYT. Mas acabou por avançar porque outras jovens ativistas que trabalham com Arias poderiam estar em risco. “É a coisa certa a fazer, mesmo que isso me destrua”, concluiu.