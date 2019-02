Catalunha. Oposição acusa Governo espanhol de traição por admitir mediador na relação com separatistas

A oposição espanhola exigiu nesta quarta-feira a comparência urgente do primeiro-ministro no Parlamento e convocou uma "grande manifestação" contra a decisão de nomear um mediador para o diálogo com os independentistas catalães, considerada "alta traição" e uma concessão aos separatistas.

O Governo espanhol decidiu criar a figura de "relator", um coordenador "independente" e "neutral" para favorecer o diálogo com as forças independentistas catalãs por exigência dos partidos separatistas da Catalunha, cujos votos são essenciais para aprovar o Orçamento do Estado.

A vice-primeira-ministra, Carmen Calvo, considerou hoje que a figura de "relator" seria "bastante útil" para coordenar e favorecer o diálogo entre partidos catalães, à margem da relação bilateral entre o Governo central e o executivo regional. Carmen Calvo esclareceu que o "relator" não é um "mediador internacional", outra figura que os independentistas gostariam de criar, mas sim alguém que "ajude" no diálogo, perante a crise política e institucional na Comunidade Autonómica.

A número dois do Governo espanhol desvalorizou, por outro lado, a importância das críticas feitas dentro do próprio PSOE, como a do presidente da Comunidade Autonómica de Castela-La Mancha, Emiliano García Page, que Calvo considera terem sido feitas por desconhecimento e falta de informação.

Os partidos de direita ignoraram estas explicações e o presidente do PP, Pablo Casado, convocou para domingo uma concentração no centro de Madrid como protesto pela política de Sánchez e para pedir que "se cumpra a lei e termine a humilhação do país".

Cidadãos e Vox anunciaram em seguida que se juntavam a esta concentração.

Entretanto, o PP também avançou hoje com um pedido de comparência urgente do primeiro-ministro no parlamento, para responder por aquilo que considera ser uma "alta traição à Espanha", por admitir um diálogo com os independentistas catalães com a presença de um relator.

O processo de independência da Catalunha foi interrompido em 27 de outubro de 2017, quando o Governo central espanhol decidiu intervir nessa Comunidade Autónoma na sequência da realização de um referendo de autodeterminação organizado pelo executivo regional independentista em 1 de outubro do mesmo ano que foi considerado ilegal.

Os partidos independentistas voltaram a ganhar as eleições realizadas em 23 de dezembro do mesmo ano e continuam a defender a criação de uma República independente. O executivo minoritário do PSOE subiu ao poder em Madrid em junho de 2018 e tem tentado estabelecer um diálogo político com o Governo independentista catalães, o que é contestado pela direita que defende uma nova intervenção direta de Madrid na região.